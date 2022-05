Overwatch 2: Details zur nächsten PvP-Beta kommen in vier Wochen

Am 16. Juni hält Blizzard ein Event ab, bei dem der Entwickler weitere Details zu Overwatch 2 bekannt geben will. Auch zur nächsten PvP-Beta soll es Informationen geben.

Ein Abschied auf ungewisse Zeit

Die erste Beta-Phase dauerte drei Wochen und endete am 17. Mai. Schon komisch, sich jetzt nicht mehr einloggen und spielen zu können. Aber Blizzard stellt zum Glück noch weitere Testphasen in Aussicht.

In einem Blog-Post bedankt sich der Game Director von Overwatch 2, Aaron Keller, bei allen Teilnehmern und erklärte, dass es beängstigend sein kann, ein unfertiges Spiel der Kritik der Spieler auszusetzen. Andererseits sei es sehr wichtig dies zu tun, "um ein besseres Spiel zu machen" und genau dabei helfen die Spieler.

"Tests wie dieser sind ein wichtiger Teil des Prozesses, Overwatch zu verbessern. Wir können es kaum erwarten, alles, was wir aus der Beta gelernt haben, in das Spiel einfließen zu lassen, und wir freuen uns sehr darauf, es euch wieder präsentieren zu können", so Keller.

Wann genau wir endlich wieder einen Fuß in das PvP von Overwatch 2 setzen können, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ob es diesmal eine offene oder geschlossene Testphase wird, steht noch in den Sternen. Während des Events im Juni dürften sich diese Fragen klären.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2:

Kleines Event in Overwatch gefällig?

Zum Überbrücken der Zeit bis zur nächsten Beta - oder zumindest einen Teil der Zeit - hat Blizzard ein Event in Overwatch angekündigt, bei dem ihr ein paar Skins abstauben könnt. Da Kosmetika in Overwatch 2 übernommen werden, sammelt ihr sie also nicht umsonst.

Bis zum 7. Juni könnt ihr beim Overwatch Anniversary Remix Vol. 2 Ingame-Event ausgewählte legendäre Skins als Belohnung erhalten.