Overwatch 2: Die besten DPS-Helden - Genji, Sojourn und Sombra teilen den Schaden aus

Wer in Overwatch 2 gerne Schaden austeilt, findet unter den DPS-Helden eine Menge interessanter Charaktere. Welche die besten DPS-Helden in Overwatch 2 sind, kann aber gerade am Anfang schwer auszumachen sein. Damit ihr sofort wisst, welche Helden euch einen guten Vorteil verschaffen, haben wir die besten Damage-Dealer im Spiel aufgelistet.

Das sind die besten DPS-Helden in Overwatch 2

DPS-Helden sind in Overwatch 2 flinker unterwegs, denn ihre passive Rollenfähigkeit gibt ihnen zusätzliches Lauftempo. So sind sie schneller am Ort des Geschehens und können von dort auch schneller wieder verschwinden. Praktisch ist das auch in einem Kamof, da der Gegner sich etwas mehr anstrengen muss, um euch zu treffen.

Wirklich schlechte DPS-Helden gibt es aktuell nicht. Nur einige, die ihr nur in speziellen Situationen auspacken solltet. Alle Helden, die wir euch in der Liste vorstellen, helfen euch in nahezu jeder Situation weiter und sind eine Bereicherung für das Team. Allein die Präsenz dieser DPS-Helden kann besonders in höheren Rängen den Ausgang eines Spiels entscheiden.

Im Folgenden findet ihr unsere Liste mit den derzeit besten DPS-Helden in Overwatch 2:

Genji: Ninja Genji ist ein DPS-Held, der an den Tanks vorbeikommt und mit seiner Ult, einem Schwert, schnell die Supports aufschlitzen kann. Er ist mobil, hat niedrige Abklingzeiten und teilt sehr viel Schaden aus, besonders gegen Ziele mit wenig maximalen Leben. Nr seine normalen Angriffe sind nicht immer ganz so leicht zu treffen. Allgemein ist er gegen Tanks nicht so stark wie andere DPS-Helden.

Wenn ihr nicht aufpasst, springt dieser Ninja in die Backline und tötet mal eben eure geliebten Supporter.

Sombra: Die Hackerin besitzt ein paar taktische Fähigkeiten, mit denen sie den Gegner für kurze Zeit daran hindern kann, Fähigkeiten zu benutzen. Da diese in Overwatch unheimlich wichtig sind, kann Sombra ziemlich stark sein. Wenn sie ihre Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, haben Gegner gegen ihren hohen Schaden, ihre kurze Unsichtbarkeit und kleinen Cooldowns keine Chance. Auch, wenn sie Tanks ganz schön schwächen kann, ist sie nicht die beste Wahl für ein Teamfight-orientiertes Team.

Sombra nutzt Hacking, um die gegnerischen Fähigkeiten lahmzulegen. Eine einmalige Fähigkeit in Overwatch 2.

Sojourn: Soldatin Sojourn erreicht extrem hohe Schadenswerte, kann Gegner verlangsamen und ist zudem ziemlich mobil unterwegs. Hat sie ihre Feinde erst einmal im Visier kommen diese nicht mehr so schnell weg. Auch wenn sie auf sehr weite Distanz mit ihren Projektilen etwas schwieiriger zu spielen ist, hat Sojourn dennoch kaum nennenswerte Nachteile.

Die neue Heldin Sojourn braucht sich mit ihrem Schaden nicht zu verstecken.

