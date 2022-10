Overwatch 2: Dieser Reinhardt haut hart rein und bricht mit seinem Hammer den Willen der Gegner

Reinhardt bietet eine perfekte Vorlage für Wortspiele und bringt auch sonst in Overwatch 2 viele Vorteile mit sich. In diesem Clip ist Reinhardts Name Programm, denn er geht rein und gewinnt hart.

Reinhardt dreht den Kampf zu seinen Gunsten

Auf einer Schubkarte bricht ein Teamkampf aus, denn Reinhardts Truppe hat den Roboter schon fast bis zum letzten Zielpunkt begleitet. Die Gegner nutzen ihre letzte Gelegenheit, um das Team anzugreifen.

Sofort stellt sich Reinhardt mit seiner schützenden Barriere vor das Team und versucht so viel Schaden wie möglich abzuwenden. Dabei wird er akustisch von seinem Team unterstützt, das ihm zuruft, von welcher Seite welcher Gegner kommt.

Als mehrere Feinde in einer kleinen Ecke stehen, prescht Reinhardt mit seinem Ansturm rein und zerquetscht dabei die gegnerische Sojourn an der Hauswand. Das hat sie natürlich nicht überlebt. Hier seht ihr den Clip auf Twitch.

Die anderen beiden Feinde bekommen Reinhardts ultimative Fähigkeit Erdstoß zu spüren, die sie seinem Feuerschlag schutzlos ausliefert. Erdstoß schmettert Feinde zu Boden, wo sie einen Moment lang regungslos liegen bleiben.

Eine schöne Kombination an Fähigkeiten, die ihr euch merken solltet, wenn ihr Reinhardt auch gerne aggressiver spielen wollt. Denn auch, wenn der edle Ritter mit seinem großen Schild und den vielen Leben auch passiv spielen kann, so liegt seine große Stärke doch darin, nach vorn zu stürmen und die Healer oder DPS-Helden auszulöschen.

Wichtig ist dafür, dass ihr lernt den Ansturm zu kontrollieren, denn diese Fähigkeit lässt sich ein wenig lenken und sogar abbrechen. So könnt ihr etwa Feinde von der Map schubsen, ohne selbst herunterzufallen.

Auch der richtige Moment ist nicht unwichtig, denn wenn ihr weit hinten mit dem Ansturm beginnt, haben Feinde, die euch auch noch dabei sehen, gute Chancen euch auszuweichen. Dann steht ihr ohne euer Team mitten in den Gegnern und dann hilft euch euer Schild meist auch nicht mehr lange.

Ein Risiko, das ihr immer abwägen müsst, wenn ihr als Reinhardt einfach nur hart ans Reingehen denkt. Manchmal lohnt es sich eher beim Team zu bleiben und es mit eurem Schild zu schützen. Hier die Balance und die guten Momente für den Angriff zu finden, ist die Kunst des deutschen Overwatch-Helden.