Overwatch 2: Doppelte XP und kostenloser Skin - So entschuldigt sich Blizzard für den Launch

Blizzard hat sich ein weiteres Mal für den problembehafteten Launch von Overwatch 2 entschuldigt und kündigt mehrere Entschuldigungsgesten für "verlorene Zeit" an.

"Lasst es uns noch einmal versuchen", schreibt Blizzard-Chef Mike Ybarra auf Twitter.

Was bekommt ihr als Entschuldigung?

Unter anderem sind "mehrere Doppel-XP-Wochenenden" geplant, die konkreten Termine dafür sollen demnächst bekannt gegeben werden.

Wer sich nach dem 25. Oktober einloggt, erhält zudem einen legendären Cursed Captain Reaper Skin und ein Health Pack Weapon Charm als Belohnung.

Overwatch 2 hatte mit fast schon zu erwartenden Launch-Problemen in Form von langen Warteschlangen zu kämpfen, hinzu kamen aber auch mehrere DDoS-Attacken auf die Server des Spiels.

Geändert hat man seine Meinung auch in Bezug auf eine Verifizierung per SMS, die nicht mehr für alle Spielerinnen und Spieler verpflichtend ist. Zuvor waren einige nicht in der Lage, dieses Feature aufgrund ihrer Prepaid-Verträge zu nutzen.