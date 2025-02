Overwatch 2: Endlich Sombra bannen! Blizzard gibt mir, worauf ich schon seit Jahren hoffe

Klar, alle reden gerade über die Perks, den neuen Helden sowie den neuen Spielmodus. Was für mich aber aus den vielen zuletzt enthüllten Änderungen am meisten heraussticht, ist das Helden-Bannsystem, das in Saison 16 erscheint. Es wirkt unscheinbar und neben den vielen aufregenden und bunten Videosequenzen, die in den Trailern gezeigt wurden, fast schon farblos. Ein Hintergrundrauschen, das für mich jedoch den Ton für die neue Ära von Overwatch 2 bestimmt.

Overwatch 2 Genre: Helden-FPS

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch

Release: 4. Oktober 2022

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Ein einzigartiges System

Ich habe mir schon lange eine Möglichkeit gewünscht, Helden vor dem Match bannen zu können. Gerade in meinem unterdurchschnittlichen Skill-Bereich gibt es doch den ein oder anderen Helden, gegen die ich selbst mit den besten Picks nichts ausrichten kann. Manchmal gibt es aber auch einfach Helden, denen Blizzard den ein oder anderen Buff zu viel an die Hand gegeben hat. In beiden Fällen kann es durchaus hilfreich sein, den Bannhammer zu schwingen. Für die Entwickler kann das Bannsystem gute Hinweise dazu liefern, ob ein Held vielleicht einen Nerf vertragen könnte.

Die 4 Meter hohe Tracer-Figur auf dem Blizzard-Campus macht die flinke Heldin gleich noch unheimlicher. Zum Glück kann ich sie bald bannen!

Mir ist allerdings auch bewusst, dass ein solches System die Optionen limitiert, mit denen ein Spieler einen anderen Helden counterpicken kann - Na ja, und One-Trick-Ponys müssen hin und wieder in den sauren Apfel beißen, sollte ihr Held vom Match ausgeschlossen werden. Pro Match werden insgesamt vier Helden gebannt, wie Senior System Designer Gavin Winter mir in einem Interview erklärt. Also dürfte es immer noch genügend Möglichkeiten geben, um einem Team in jeder Situation das zu geben, was es braucht.

Jedes Team sperrt also zwei Helden. Doch wie wird entschieden, welche genau das sind? Immerhin gibt es ja fünf Spieler auf jeder Seite, und die Meinungen darüber, welche Helden zu stark sind, dürften sicherlich nicht immer übereinstimmen. Es funktioniert folgendermaßen: Jeder Spieler darf drei Helden nach Priorität auswählen, die dieser bannen möchte. Jede Wahl wird hinter den Kulissen mit einer speziellen Punktzahl gewertet. Die beiden Helden mit der höchsten Zahl in einem Team werden dann für alle gesperrt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Wenn also alle fünf Leute in einem Team für einen Helden stimmen, wird dieser Held definitiv von diesem Team gebannt, weil er die höchste Punktzahl hat", so Winter. "Wenn sich ein Team nicht sehr einig ist, z. B. wenn alle eine andere erste Wahl und alle eine andere zweite Wahl haben, dann könnte es in diesem Fall auf die dritte Wahl ankommen, bei der es eine Überschneidung gibt."

Was im unwahrscheinlichen Falle eines Tiebreakers passiert, also, wenn es Gleichstand gibt, ist noch nicht final geklärt. "Im Moment denken wir darüber nach, und wir arbeiten immer noch an den Bedingungen für den Tiebreaker", sagt Winter. Eine Option könnte sein, dass das System bei den gewählten Helden des gegnerischen Teams nach Übereinstimmungen sucht.

Sind Helden-Bans in Overwatch 2 fair?

Ich finde das neue Bannsystem extrem spannend, weil es so anders ist, als bei vielen anderen kompetitiven Spielen. In League of Legends wählt jeder Spieler einen Champion, der dann definitiv gesperrt wird. Das MOBA hat allerdings auch deutlich mehr spielbare Charaktere als Overwatch 2 und kann es sich daher besser leisten, bis zu zehn Champions pro Match zu sperren. Bei einer einfachen persönlichen Abneigung gegen einen Helden müsst ihr in Overwatch beinahe Glück haben, einen gleich gesinnten Hater zu finden, damit euer Bannwunsch durchgeht.

Aber hey, Overwatch war schon immer ein extrem teambasiertes Spiel, es ergibt also Sinn, dass auch die Helden-Bans demokratisch ausgewählt werden. Das System gibt den Teams genug Möglichkeiten, die von der Mehrheit der Spieler als gefährlich empfundenen Helden aus dem Spiel zu nehmen, ohne den Helden-Pool zu stark einzuschränken. Da hat doch jeder was von. Welchen Helden würdet ihr am liebsten nie wieder in einem Match sehen?