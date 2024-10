Overwatch 2 führt 6v6 wieder ein: Blizzard auf der Suche nach dem perfekten Match-Format

Bereits im Juli 2024 überlegte Entwickler Blizzard, ob sie das alte Match-Format mit sechs Helden pro Team für Overwatch 2 zurückholen sollen. Der Helden-Shooter feierte seinen Relaunch im Oktober 2022, der aus Sicht der Fans jedoch eher einem großen Update glich. Neben wenigen neuen Helden brachte die Fortsetzung auch das 5-gegen-5-Format mit sich sowie der Wechsel zum Free-to-play-Modell. Ursprünglich wollte Blizzard zudem eine große PvE-Kampagne veröffentlichen - daraus wurde jedoch nichts.

Blizzard bringt das 6-gegen-6-Format zurück

Das einst verworfene Format der 6-gegen-6-Kämpfe kommt zurück! In der nächsten Saison von Overwatch 2 will Blizzard das alte Match-Format wieder testen. Eine Woche nach Beginn der kommenden Season soll es losgehen. Dabei gibt es "zwei verschiedenen 6v6-Tests", wie Game Director Aaron Keller in einem Beitrag auf der offiziellen Website von Overwatch 2 erklärt.

Im Juli noch erklärte der Entwickler, dass die größeren Teams dafür sorgten, dass Overwatch "wirklich hohe Höhen, aber auch gaaaanz tiefe Tiefen" haben konnte. Mit dem Wechsel auf die Teams mit fünf Spielern wollte man dieses Problem umgehen. Jetzt rudert das Team jedoch zurück und versucht offenbar eine neue Lösung zu finden.

"Teil dieser Testreihe ist es nicht nur, die Vorliebe unserer Spieler für größere Teamgrößen zu beurteilen, sondern auch, verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, wie wir eine Änderung implementieren könnten, ohne auf dieselben Probleme zu stoßen wie zuvor", heißt es. Bei der Aufteilung der Teams lässt Blizzard den Spielern viele Freiheiten.

Nach dem Prinzip "Mindestens 1, höchstens 3" dürfen die Spieler ihre Rolle spontan wechseln, solange es mindestens einen Helden in jeder Rolle gibt und maximal drei.

Keller sagt außerdem, welchen Platz diese Tests inmitten all der anderen Formate und Modi in Overwatch 2 finden: "Die 6v6-Tests werden neben anderen Modi ihre eigene Karte in Unranked haben und sie werden nicht den Platz anderer Arten von Spielmodi wie saisonale Events oder Quick Play: Hacked einnehmen."

Auch wird Blizzard in der aktuellen Saison 13 mit dem 5-gegen-5-Modus experimentieren, um nach "Flexibilität innerhalb des Formats" zu suchen.