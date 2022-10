Overwatch 2 Halloween Event - Alle Herausforderungen und Belohnungen: So verpasst ihr nichts

Auch in Overwatch 2 wird gerade Halloween gefeiert. Halloween Terror, so heißt das Event, findet vom 25. Oktober bis zum 9. November 2022 statt und beschert euch einen neuen PvE-Modus, zahlreiche Herausforderungen, die euch passenden Rewards einbringen - darunter Sprüche, Sprays, Waffentalismane und Namenskarten. Auch jede Menge Battle-Pass-EP könnt ihr einsammeln. Ein paar neue und viele alte Grusel-Skins kommen derweil aus ihren Gräbern gekrochen. Halloween Terror ist auf PC und Konsolen spielbar und unterstützt Crossplay und Crossprogression. Wie die Challenges im Detail aussehen und über welche Belohnungen und Kostüme ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Overwatch 2 Halloween Terror - Alle Herausforderungen

Seit Overwatch 2 am 4. Oktober 2022 erschienen ist, gibt es Herausforderungen unterschiedlichster Kategorien. Unter der Kategorie "Event" findet ihr immer die aktuellen Aufgaben, die ihr im Event-Zeitraum erledigen könnt. So auch während Halloween Terror. Bis zum 9. November habt ihr Zeit, alle Rewards einzusammeln, danach verschwinden die Challenges. Insgesamt gibt es 24 neue Herausforderungen, die ihr im Modus "Junkensteins Rache: Zorn der Braut" erledigen müsst, um die entsprechenden Belohnungen freizuschalten. Hier ist eine Übersicht der einzelnen Aufgaben des Halloween-Events:

Zorn der Braut: Gewinne Zorn der Braut auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad

Gewinne Zorn der Braut auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad Den Sprung wagen: Gewinne Zorn der Braut auf Schwer

Gewinne Zorn der Braut auf Schwer Liebe siegt immer: Gewinne Zorn der Braut auf Legendär

Gewinne Zorn der Braut auf Legendär Zirkel der Braut: Eliminiere 35 Bosse in Zorn der Braut

Eliminiere 35 Bosse in Zorn der Braut Hochzeitsmarsch: Gewinne Zorn der Braut auf Experte

Gewinne Zorn der Braut auf Experte Zorn der Helden: Gewinne Zorn der Braut mit mindestens 10.000 Punkten

Gewinne Zorn der Braut mit mindestens 10.000 Punkten Vier mutige Helden: Gewinne Zorn der Braut auf vier verschiedenen Helden

Gewinne Zorn der Braut auf vier verschiedenen Helden Reifen Leistung: Zerstöre 15 Schockreifen in Zorn der Braut

Zerstöre 15 Schockreifen in Zorn der Braut Kein Funke: Gewinne Zorn der Braut, ohne dass der Burggraf Schaden erleidet

Gewinne Zorn der Braut, ohne dass der Burggraf Schaden erleidet Photozomb: Posiere mit der Braut bei ihrer Vorstellung in Zorn der Braut

Posiere mit der Braut bei ihrer Vorstellung in Zorn der Braut Klopf, klopf...: Störe in Zorn der Braut den Gast in der Taverne

Störe in Zorn der Braut den Gast in der Taverne Transformierter Roboter: Eliminiere in Zorn der Braut auf Schwer oder höher das Experiment, solange es in Panzerform ist

Eliminiere in Zorn der Braut auf Schwer oder höher das Experiment, solange es in Panzerform ist Böses Omen: Werde in einem einzigen Durchgang von Zorn der Braut Zeuge aller 7 Banshee-Momente

Werde in einem einzigen Durchgang von Zorn der Braut Zeuge aller 7 Banshee-Momente Laterne Entzündet: Ducke dich in Zorn der Braut 6 Sekunden lang bei der Laterne während der Geist aktiv ist

Ducke dich in Zorn der Braut 6 Sekunden lang bei der Laterne während der Geist aktiv ist Hexenkessel: Enthülle in Zorn der Braut in einer versteckten Ecke von Aldersbrunn das Schicksal eines vergangenen Horrors

Enthülle in Zorn der Braut in einer versteckten Ecke von Aldersbrunn das Schicksal eines vergangenen Horrors Hochzeitsplaner: Schließe 13 Junkenstein-Herausforderungen ab

Schließe 13 Junkenstein-Herausforderungen ab Anbruch der endlosen Nacht: Schließ im Junkenstein-Endlosmodus Welle 12 ab

Schließ im Junkenstein-Endlosmodus Welle 12 ab Der Wanderer von einst: Gewinne Junkensteins Rache auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad

Gewinne Junkensteins Rache auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad Maskenball: Gewinne Junkensteins Herausforderungsmission Überraschungswechsel

Gewinne Junkensteins Herausforderungsmission Überraschungswechsel Explosiv und fies: Gewinne die Junkensteins-Herausforderungsmission Explosive Zomnics

Gewinne die Junkensteins-Herausforderungsmission Explosive Zomnics Offene Rechnung: Gewinne die Junkenstein-Herausforderungsmission Rachsüchtiger Geist

Gewinne die Junkenstein-Herausforderungsmission Rachsüchtiger Geist Schaurig schnell: Gewinne die Junkensteins-Herausforderungsmission Wilder Ansturm

Gewinne die Junkensteins-Herausforderungsmission Wilder Ansturm Macht euch auf einen Schock gefasst!: Gewinne die Junkenstein-Herausforderungsmission Schockierende Überraschung

Gewinne die Junkenstein-Herausforderungsmission Schockierende Überraschung Terror-Trio: Gewinnt die Junkenstein-HHerausforderungsmission Die glorreichen Drei

Unter dem Event-Reiter in Overwatch 2 findet ihr alle erledigten und offenen Aufgaben. Auch die jeweilige Belohnung wird direkt daneben angezeigt.

Overwatch 2 Halloween Terror - Alle Belohnungen

Für den Abschluss jeder einzelnen Herausforderung erhaltet ihr eine Belohnung. Es handelt sich dabei eher um Kleinigkeiten, wie Battle-Pass-EP oder einen Spruch für einen bestimmten Helden. Jede abgeschlossene Aufgabe wird grün markiert und wandert in der Liste ganz nach unten, damit ihr ganz übersichtlich sehen könnt, welche Challenges euch noch fehlen. Wir haben alle Belohnungen für euch aufgelistet.

Zorn der Braut: Spruch "Unsere Geschichte Beginnt" für Reinhardt

Spruch "Unsere Geschichte Beginnt" für Reinhardt Den Sprung wagen: Spray "Zomnic-Graffiti

Spray "Zomnic-Graffiti Liebe siegt immer: 1250 Battle-Pass-EP

1250 Battle-Pass-EP Zirkel der Braut: Spruch "Leute Einzutüten für Junker Queen

Spruch "Leute Einzutüten für Junker Queen Hochzeitsmarsch: 1250 Battle-Pass-EP

1250 Battle-Pass-EP Zorn der Helden: Spray "Hasta La Muerte"

Spray "Hasta La Muerte" Vier mutige Helden: Namenskarte "Nacht über Adlersbrunn"

Namenskarte "Nacht über Adlersbrunn" Reifen Leistung: Spruch "Reife Leistung" für Ashe

Spruch "Reife Leistung" für Ashe Kein Funke: 1000 Battle-Pass-EP

1000 Battle-Pass-EP Photozomb: Spruch "Verändert die Braut nicht" für Sombra

Spruch "Verändert die Braut nicht" für Sombra Klopf, klopf...: Spruch "Vorhersehen, was dich erwartet" für Kiriko

Spruch "Vorhersehen, was dich erwartet" für Kiriko Transformierter Roboter: 1000 Battle-Pass-EP

1000 Battle-Pass-EP Böses Omen: Spruch "Tarot-Deutung" für Kiriko

Spruch "Tarot-Deutung" für Kiriko Laterne Entzündet: 1000 Battle-Pass-EP

1000 Battle-Pass-EP Hexenkessel: Spruch "Es ist immer die Witwe" für Sojourn

Spruch "Es ist immer die Witwe" für Sojourn Hochzeitsplaner: Waffentalisman "Kürbis"

Waffentalisman "Kürbis" Anbruch der endlosen Nacht: 500 Battle-Pass-EP

500 Battle-Pass-EP Der Wanderer von einst: 1000 Battle-Pass-EP

1000 Battle-Pass-EP Maskenball: 500 Battle-Pass-EP

500 Battle-Pass-EP Explosiv und fies: 500 Battle-Pass-EP

500 Battle-Pass-EP Offene Rechnung: 500 Battle-Pass-EP

500 Battle-Pass-EP Schaurig schnell: 500 Battle-Pass-EP

500 Battle-Pass-EP Macht euch auf einen Schock gefasst!: 500 Battle-Pass-EP

500 Battle-Pass-EP Terror-Trio: 500 Battle-Pass-EP

Overwatch 2 Halloween Terror - Alle Skins und Bundles

Das Halloween-Event bringt neue Skins in den Shop und lässt auch einige alte Kostüme aus Overwatch zurückkehren. Diese könnt ihr für Overwatch-Münzen kaufen - erspielen oder anderweitig kostenlos erhalten könnt ihr die Skins und Pakete leider nicht.

Der Shop in Overwatch 2 verwandelt sich in ein kleines Horrorhaus. Hexen, Henker und andere Halloween-Figuren könnt ihr im Event-Zeitraum kaufen.

Mit dabei sind mehrere Bundles mit Skins, Waffentalismane, Icons, Sprüche, Highlight-Intros und anderen kosmetischen Artikeln. Hier sind alle kaufbaren Halloween-Grusel-Gegenstände:

Paket: Hexe Kiriko - 2.600 Overwatch-Münzen

- 2.600 Overwatch-Münzen Paket: Verteidiger der Burg - 4.400 Overwatch-Münzen

- 4.400 Overwatch-Münzen Paket: Dr. Junkenstein - 2.800 Pverwatch-Münzen

- 2.800 Pverwatch-Münzen Paket: Hexenmeisterin Ashe - 2.200 Overwatch-Münzen

- 2.200 Overwatch-Münzen Paket: Banshee Moira - 2.100 Overwatch-Münzen

- 2.100 Overwatch-Münzen Paket: Van Helsing Cassidy - 2.200 Overwatch-Münzen

- 2.200 Overwatch-Münzen Paket: Schlitzer 76 Soldier 76 - 2.100 Overwatch-Münzen

- 2.100 Overwatch-Münzen Paket: Pharaonin Ana - 2.000 Overwatch-Münzen

- 2.000 Overwatch-Münzen Skin: Henkerin Junker Queen - 1.900 Overwatch-Münzen

- 1.900 Overwatch-Münzen Skin: Braut Sombra - 1.900 Overwatch-Münzen

Das teure Bundle "Verteidiger der Burg" beinhaltet vier legendäre Skins. Diese sind Drache für Symmetra, Fliegender Holländer für Sigma, Sarg für Bastion und Gargoyle für Winston. Das Dr.-Junkenstein-Paket beinhaltet die beiden Skins Dr. Junkenstein für Junkrat und Junkensteins Monster für Roadhog. YouTuber BRO YOU WACK hat die Inhalte in seinem ausführlichen Video gut zusammengefasst und vorgestellt.

