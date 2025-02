Overwatch 2 hat mit Saison 15 ins Schwarze getroffen: Höchste Spielerzahl seit Jahren und positive Stimmen zeigen, dass Spieler Veränderungen nicht immer hassen - Es müssen nur die richtigen sein

Als Overwatch 2 im Jahr 2023 auf Steam startete, wurde der Helden-Shooter mit erschreckend schlechten neun Prozent positiven Wertungen begrüßt. Selbst Der Herr der Ringe Gollum mit 38 Prozent sieht daneben noch wie ein absolutes Meisterwerk aus - zumindest auf dem Papier. Live-Service-Spiele müssen um die Gunst ihrer eigenen Community kämpfen, und Overwatch 2 hatte in den letzten Jahren wirklich einiges damit zu tun, ihre aktiven Spieler bei Laune zu halten. Mit den Ankündigungen zu Saison 15 könnte es Blizzard endlich geschafft haben, die Spieler zu begeistern. Zumindest sprechen die steigenden Wertungen und die höheren Spielerzahlen deutlich für eine positive Entwicklung.

Overwatch 2 Genre: Helden-FPS

Plattform: PS5, PC, Xbox Series, Switch

Release: 4. Oktober 2022

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

Es geht bergauf für Overwatch 2

In der Vergangenheit ist Blizzard mit Overwatch immer mehr Risiken eingegangen. Kollaborationen mit verschiedenen Franchises haben bewiesen, dass Overwatch 2 sich langsam aus seiner Komfortzone bewegt und einige Risiken eingeht. Aus dem kleinen Zeh, der die Temperatur des kalten Wassers testet, wurde ein Fuß und jetzt ein ganzes Bein. Overwatch 2 steht knietief in einer Flut aus Veränderungen, und den Spielern scheint dieser mutige Vorstoß zu gefallen. Das Risiko zahlt sich aus.

Perks und Stadium führen die Liste der kommenden Änderungen für Saison 15 und 16 an - gefolgt von der Rückkehr der Lootboxen und einem Bannsystem für Helden, Map-Voting und neuen Helden. Alles zu den Änderungen könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

Am 18. Februar, dem Release-Tag der neuen Saison, schossen die Spielerzahlen von etwas über 30.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf fast 60.000, wie StamDB zeigt. Einen Sprung machte Overwatch 2 auch bei den Wertungen auf Steam. Statt dem gefährlich rot leuchtenden "Größtenteils negativ" aud Steam, das weiterhin unter "Alle Rezensionen" zu finden ist, lockern die kürzlichen Wertungen etwas auf. Mit 42 Prozent positiven Rezensionen in den letzten 30 Tagen kann man hier definitiv von einer Verbesserung der Lage sprechen.

Wie Aaron Keller in unserem Interview erklärt, versucht das Team Overwatch 2 immer wieder neu zu erfinden. Gerade bei Helden-Shooter sei das wichtig, doch nicht jedes Genre brauche dieses hohe Maß an Veränderung.

"Ich denke, insbesondere bei Helden-Shootern muss man immer wieder hinterfragen, was es bedeutet, die Helden zu spielen, um herausfinden zu können, welche Interaktionen besonders unterhaltsam sind und so etwas müssen wir häufiger aktualisieren, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und das ist es, was die Designvision rund um Perks und Stadion beeinflusst hat. Ich denke, das ist auch etwas, was die Gesamtvision für Overwatch in der Zukunft vorantreiben wird."

Dennoch stellt sich die Frage, ob es sich bei den deutlich freudigen Reaktionen und der neu entflammten Motivation um einen kurzlebigen Hype oder einen langfristigen Trend handelt. Das kann am Ende nur die Zeit zeigen.