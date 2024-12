Overwatch 2 in Festtagsstimmung: Das erwartet euch im Winterwunderland

Die festliche Jahreszeit hat begonnen, und in Overwatch 2 gibt es einen besonderen Grund zur Freude: Das Winterwunderland-Event ist zurück! Mit neuen Inhalten, Spielmodi und Belohnungen soll die Feiertagssaison für alle Fans des Spiels zu einem Fest der Freude werden. Bis zum 6. Januar 2025 können Spieler in winterlicher Atmosphäre Herausforderungen meistern und exklusive Belohnungen sammeln.

Abwechslungsreiche Modi und festliche Belohnungen

Bereits beim Login können sich Spieler auf Geschenke freuen: Ein Schneeflocken-Icon, ein festlicher Hut und das niedliche Darumari-Souvenir stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Auch der beliebte 6vs6-Spielmodus feiert in King’s Row ein Comeback. Zwei Tanks pro Team und Änderungen an der Spielbalance sollen frischen Wind in das klassische Format bringen, das nur für die Dauer des Events spielbar ist. Fans klassischer Modi dürfen sich also auf Abwechslung freuen.

In der Arcade erwarten euch die Winterbrawls, ein abwechslungsreicher Modi, der für reichlich Spaß sorgen soll. Meis Schneeballschlacht, Meis Yetijagd (ein actionreicher 5vs1-Modus) und die Frosttau-Eliminierung laden dazu ein, sich mit Freunden ins Gefecht zu stürzen. Besonders in der Frosttau-Eliminierung könnt ihr euch gegenseitig auftauen und so strategisch wieder ins Spiel bringen. Diese Modi sind ideal für kurzweilige Matches und schaffen eine willkommene Pause vom Ernst der Rangliste.

Exklusive Skins und festliche Extras im Winterwunderland

Zusätzlich Herausforderungen belohnen euch mit besonderen Belohnungen. Drei legendäre Skins für Echo, Cassidy und Widowmaker können durch das Spielen von drei sechs und neun Partien freigeschaltet werden. Siege zählen dabei doppelt, was es einfacher macht, die begehrten Items zu ergattern. Wer nach noch mehr festlichen Inhalten sucht, wird im Premium-Shop fündig, wo neue Skins wie "Froh und Festlich" für Mercy sowie weitere winterliche Pakete auf euch warten.

Vom 24. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 gibt es außerdem Twitch-Drops. Spieler, die die Streams verfolgen, können Skins, Sprays und Namenskarten abstauben. Verpasst nicht die Gelegenheit, Teil dieses winterlichen Events zu werden, welches Overwatch 2 in festliche Stimmung bringt.