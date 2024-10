Overwatch 2 läutet mit der Zauberweberin die schaurigste Saison des Jahres ein

Blizzard präsentiert die neue Saison von Overwatch 2 - Zauberweberin. Im Helden-Shooter geht es im Herbst traditionell etwas schauriger zu, stellt euch also auf Hexerei, Horror und heroische Aktivitäten ein.

Seht die Macht dieses mythsichen Skins wachsen

Passenderweise gehen wir kurz vor Halloween in die Saison 13 von Overwatch 2. Wie immer hat Blizzard für eine gruselige Stimmung gesorgt und bringt düstere Spielmodi und neue Verkleidungen ins Spiel.

Allen voran steht der mythische Skin der Saison. Diesmal ist Widowmaker an der Reihe und erhält den "Zauberweberin"- Skin. Optisch erinnert der Skin durch die kürzeren, lockigen, weißen Haare und den flügelartigen Umhang an Mercy, aber als Steampunk-Hexe. Ein Spitzhut, eine Schweißerbrille ein kurzes Schulmädchen-Outfit mit Korsett, lange Strümpfe und eine epische Waffe im Steampunk-Look komplettieren den mythischen Skin.

Ihr Outfit erzählt eine Geschichte, denn mit jeder Stufe des mythischen Skins entwickelt sich Widowmaker von einem kleinen Zauberlehrling zu einer Meisterin der dunklen Künste. Ihr seht ihre Macht mit jeder Stufe wachsen. Auf Level 4 fängt die Kopfbedeckung der Zauberweberin sogar Feuer. Völlig verrückt.

Selbstverständlich kehrt auch der Halloween-Horror zurück. Das wiederkehrende Event bietet euch vom 15. Oktober bis 4. November 2024 den bekannten Modus "Junkensteins Labor" sowie einen neuen PvP-Deathmatch-Modus mit Mutationen. Der Modus verflucht die Fähigkeiten eurer Helden und verändert diese. Die Mutationen sollen sogar schwer genug sein, um auch erfahrene Spieler auf Trab zu halten. Das klingt nach der perfekten Mischung aus Süßem und Sauren.

Auch altbekannte Modi, wie Junkensteins Rache und Zorn der Braut könnt ihr euch nochmals zu Gemüte führen.

Bei den Skins geht es nicht nur um Halloween-Themen, denn die Anime-Kollaboration mit My Hero Acdemia kommt am 17. Oktober ins Spiel. Hier könnt ihr euch mit Tracer als Deku, Reinhardt als All Might und Juno als Uravity für die Menschheit einsetzen oder mit Reaper als Tomura Shigaraki und Kiriko als Himiko Toga in die Superschurkenrolle schlüpfen.

Für Soldier: 76 erscheint die nächste mythische Waffe, während die mythischen Skins für Mercy, Widowmaker und Kiriko eine vergoldete Version erhalten.