Overwatch 2: Ranked System erklärt - So schaltet ihr den Modus frei und steigt in der Rangliste auf

Overwatch 2: Ranked freischalten - So schaltet ihr den Ladder-Modus in OW2 frei Je besser ihr in den Matches abschneidet, je höher könnt ihr im Rang-System aufsteigen. Zuerst müsst ihr den gewerteten Modus allerdings freischalten - das gilt zumindest für alle, die neu in Overwatch sind. Wer bereits im ersten Teil bis mindestens Level 25 gespielt und seine Konten erfolgreich zusammengeführt hat, braucht nichts weiter zu tun und kann direkt in den Ranked-Modus einsteigen. Alle anderen müssen sich der Ranglistenherausforderung stellen - eine Reihe an Aufgaben, die ihr abschließen müsst, bevor ihr Zugang zum Ranked-Modus erhaltet. Wenn ihr den Ranked-Modus freischalten wollt, müsst ihr 50 Matches in der ungewerteten Schnellsuche gewinnen. Die "Qualifikation für Ranglistenmatches" findet ihr als Herausforderung unter dem Reiter Rangliste. Hier könnt ihr euren Fortschritt im Auge behalten. 50 Siege sind keine kleine Aufgabe, aber genau so hat Blizzard sich das auch vorgestellt. Diese lange Zeit, in der ihr von der Rangliste ausgeschlossen seid, sollt ihr das Spiel, seine Helden, die Karten und Modi kennenlernen, damit ihr nicht völlig ahnungslos in den Ranked-Modus startet und euch sowie euren Mitspielern das Leben schwer macht. Wenn ihr noch keinen Zugriff auf die Ranglistenspiele habt, könnt ihr dennoch mit einem Freund zusammen Ranked zocken, der diese bereits freigeschaltet hat. Nur allein könnt ihr noch nicht in den kompetitiven Modus hüpfen.

So wird euer Overwatch 2 Rang berechnet Der größte Unterschied im neuen Rang-System von Overwatch 2 besteht darin, dass euer Rang in anderen Zeitabständen angepasst wird. Zuvor floss eure Leistung nach jedem einzelnen Match in euren Rang ein. Mit Overwatch 2 wird euer Rang nur noch alle sieben Siege oder alle 20 Niederlagen angepasst - je nachdem, was von den beiden Optionen zuerst passiert. Die Siege und Niederlagen zählen dabei jeweils nur für die Rolle, die ihr gespielt habt. Eure Anzahl an Siegen und Niederlagen, die zum Erreichen des Meilensteins geführt haben, nehmen Einfluss auf die Berechnung der neuen Division oder des neuen Ranges, den ihr erhaltet. Ihr könnt also auch mehrere Stufen auf einmal aufsteigen oder verlieren, wenn ihr besonders oft gewinnt oder verliert. Steigt ihr einen Rang oder eine Division auf oder ab, werden diese Meilensteine zurückgesetzt und das Spiel zählt eure Siege und Niederlagen von vorn.