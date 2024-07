Overwatch 2: Reinhardt schwingt ab jetzt seine mythische Dämonenwaffe

Der Waffenskin "Gebundener Dämon" für Reinhardt ist da und macht Overwatch zu einem höllisch-harten Erlebnis - für eure Gegner. Zur Entstehung dieses Skins sagt das Team von Overwatch 2 in der Pressemitteilung auch noch etwas.

Höllischer Hammer für Reinhardt

Es ist beinahe zu perfekt, wie gut Name und Skin zusammenpassen. Reinhardts Hammer sieht tatsächlich aus, als wäre in ihm ein feuriger Dämon gebunden. Doch hat das Team schon immer an Feuer gedacht?

"Zunächst schwebte uns Magma als Thema für diese Waffe vor, aber schon nach den ersten Entwürfen entschied ich mich dazu, eine Kreatur hinzuzufügen, um die Waffe feurig und lebendig wirken zu lassen. So kam es schließlich zum gebundenen Dämon" sagt Concept Artist Angela Song.

Die Waffe besitzt neben ihrem dämonischen Aussehen auch noch einige Zusatzanimationen und Effekte, die die gewöhnlichen Heldenwaffen sonst nicht mitbringen. Diese lassen den Hammer nach einem Kill lodern oder bieten eine schicke Animation fürs Nachladen.