Overwatch 2: So gewinnt Zenyatta mit einem stumpfen Trick gegen Reinhardt

Heute habt ihr den "Leg-Day" zum letzten Mal ausfallen lassen, denn ein gut trainiertes Bein kann euch in Overwatch 2 mit nur wenigen Klicks helfen, einen so kräftigen Tank wie Reinhardt außer Gefecht zu setzen.

Wenn der Mönch anfängt, zu treten, hört der Spaß für die Gegner auf

Spieler "DONDON" hat die passive Fähigkeit von Zenyatta mit Bravour gemeistert. Schnapptritt erlaubt es euch, mit eurem Nahkampfangriff den Gegner zurückzustoßen. Zusätzlich erhöht die Passive den Nahkampfschaden um 50 Prozent. So kann sich der Omnic-Mönch aus Nepal besser gegen Feinde aus nächster Nähe verteidigen. Seine Sphären sind dann nämlich gar nicht mehr so leicht zu treffen.

Zenyatta kommt dieser Melee-Buff besonders auf Karten wie Lijang Tower, Nepal oder Ilios zu Gute. Hier gibt es einige Stellen, an denen ihr relativ leicht von der Map fallen könnt. Steht euer Gegner gefährlich nah an einem solchen Bereich, solltet ihr also mit Zenyatta zutreten.

In diesem Clip macht Zenyatta auf der Nepal-Map genau das. Er schubst einen Reinhardt am Rand des Kontrollpunktes herunter und erzielt so einen Kill. Eliminierungen müssen also nicht immer die konventionelle Art durchgeführt werden. Manchmal reicht eben nur ein Schubs in die richtige Richtung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Overwatch 2:

Overwatch 2: Symmetras Portal sorgt für eine beeindruckende Rettungsaktion

Overwatch 2 bricht den Spielerrekord des ersten Teils um Längen

Overwatch 2: Termine der Doppel-XP-Wochenenden bestätigt

Nicht so ganz die feine Mönchsart, aber durchaus effektiv, denn so könnt ihr es theoretisch mit jedem Gegner aufnehmen - egal, wie viele Leben dieser hat. Natürlich ist es nicht immer leicht, eine solche Situation absichtlich herbeizuführen, aber wenn die Sterne richtig stehen, dann pustet ihr den Feind von der Karte und ihnen gleichzeitig das Licht aus.

Dieser kleine Trick funktioniert neben Zenyatta übrigens auch mit vielen anderen Helden, die ebenfalls über Rückstoßfähigkeiten verfügen. Für einige ist es etwas leichter, bei anderen ist mehr Gefühl gefragt, aber theoretisch möglich ist es mit diesen Helden: Lucio, Doomfist, Junkrat, Reinhardt, Wrecking Ball, D.Va, Sigma, Brigitte, Roadhog, Pharah, Winston und Orisa.