Overwatch 2 Spotlight: Boni, Stadion und Freja angespielt - Blizzard entfernt sich immer weiter vom traditionellen Overwatch und ermöglicht es Fans, ihre wildesten Heldenfantasien auszuleben

Bei Overwatch 2 wird sich bald vieles ändern. Blizzard läutet eine neue Ära des Spiels ein und experimentiert mit neuen Gameplay-Elementen und bringt einige alte Features zurück. Ich durfte einige dieser Neuerungen bereits ausprobieren - darunter Boni, Stadion und die neue Heldin Freja. In diesem Artikel findet ihr also eine Zusammenfassung aller großen Änderungen sowie meine Einordnung der von mir angespielten Elemente.

Overwatch 2: Große Änderungen stehen bevor

Besonders an Boni und Stadium lag Blizzard besonders viel. Deshalb beginnen wir doch gleich mit diesen beiden Neuerungen.

Boni: Perks oder Boni sind kleine Verbesserungen, die Blizzard für jeden Helden zur Verfügung stellt. Im Laufe eines Matches könnt ihr einen kleineren und einen großen Bonus wählen. Diese können passive Verbesserungen, aber auch Veränderungen bestehender Fähigkeiten beinhalten oder in einigen Fällen sogar neue hinzufügen. Boni erscheinen in Saison 15 und sind dann fester Bestandteil der Schnellsuche und der Ranglistenspiele.

Mich hat das System ein wenig an Apex Legends erinnert, denn auch hier habt ihr immer die Wahl zwischen zwei Perks und könnt euren Charakter somit etwas flexibler an das Spielgeschehen anpassen. Overwatch 2 wird dabei sogar recht kreativ. So kann Torbjörn seine Geschütze an Wänden platzieren, während Bastion alte Fähigkeiten wieder erhält. Insgesamt bringt das Konzept mehr Tiefe ins Spiel, allerdings gibt es jetzt auch wieder deutlich mehr, das neue und wiederkehrende Spieler lernen müssen, um mitzuhalten.

Für das künftige Balancing können diese Boni ziemlich nützlich sein, da es jetzt so viele neue Stellschrauben gibt, an denen Blizzard ziehen kann. Für Gelegenheitsspieler kann die Änderung allerdings eher überfordernd wirken. Gerade in meiner Anspielsitzung konnte ich die gegnerischen Helden kaum ordentlich einschätzen, da ich ihre neuen Fähigkeiten nicht kannte. Das wird wohl noch ein Momentchen dauern, bis das alles in meinem Hirn abgespeichert ist.

Stadion: Der bisher größte neue Spielmodus, den es jemals in Overwatch 2 gab und kommt in Saison 16. Stadion treibt auf die Spitze, was die Perks ins normale Spiel bringen. In einem Best-of-7-Format wählt ihr einen Helden, den ihr nach jeder Runde immer weiter verbessern könnt. Die Verbesserungen können dabei ziemlich verrückt werden. Ich darf meine DPS-Moira-Fantasien endlich ausleben, während andere mit Reinhardt durch die Luft fliegen. Es wird sogar eine eigene Rangliste für diesen Modus geben.

Ich kann mir gut vorstellen, dass der neue Modus durch die Decke geht und eine ebenso feste Spielerschaft erhält, wie es etwa Battlegrounds in Hearthstone geschafft hat. Die Runden gehen schnell, bieten durch die verschiedenen Karten und Modi mehr Abwechslung und lassen euch die wildesten Fantasien mit euren Helden erspielen. Es gibt viele Möglichkeiten, eure Builds anzupassen, und es macht riesigen Spaß zu schauen, wie weit man es mit den richtigen Boni, Boosts und zusätzlichen Fähigkeiten auf die Spitze treiben kann.

Freja: Endlich mal eine Heldin aus Dänemark. Das habe ich in vielen Spielen vermisst. Neben ihrer Herkunft, die mich wahnsinnig gefreut hat, bringt die neue Heldin noch eine kleine Überraschung mit: Eine Armbrust. Und mit dieser umzugehen, ist kein Kinderspiel. Mit Freja seid ihr extrem flexibel, könnt ihr nach oben oder in jede beliebige Richtung springen und von dort auf mit euren Bolzen auf die Feinde schießen.

Beim Anvisieren der Gegner in der Luft gibt es einen unfassbar coolen Slowmotion-Effekt, der jedoch nur episch bleibt, wenn ihr dann auch trefft. Ich habe mich schön nach oben geschleudert, konzentriert in mein Zielfernrohr geschaut, nur um elegant daneben zu schießen. Es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Ihr müsst aus hoher Entfernung wirklich präzise Schüsse abgeben und die Bewegung des Gegners dabei perfekt vorhersehen, um ihr großzügiges Schadenspotenzial auszuschöpfen. Im Laufe der kommenden Saison könnt ihr Freja in einem kostenlosen Probewochenende mal ausprobieren, dann merkt ihr sicher, was ich meine.

Lootboxen: Nach Jahren erhalten wir endlich unsere geliebten Lootboxen zurück! Ihr könnt sie nicht für Geld kaufen, sondern nur als kleines Extra im kostenlosen Battle Pass oder als Belohnung für wöchentliche Missionen oder Event-Quests. Auch die Drop-Raten werden völlig transparent von Blizzard angegeben. Eigentlich gibt es gar nichts, worüber man sich hier wirklich beschweren kann. Zumindest fällt mir absolut nichts ein.

Heldenausschluss: Mein absolutes Highlight. Ich habe mir schon lange eine Möglichkeit gewünscht, Helden zu bannen. Das System ist dabei völlig neu, zumindest fällt mir kein Spiel ein, das ähnlich vorgeht - und ich spiele wirklich viele Helden- und Taktik-Shooter. Es sieht so aus, dass jeder Spieler drei Bannprioritäten angibt. Bei mir wären das vielleicht Sombra an erster, Tracer an zweiter Stelle und Genji, weil ich einfach nicht besonders gut gegen unsichtbare oder wild herumspringende Helden spielen kann. Das System im Hintergrund ermittelt anhand dieser für jeden Mitspieler separaten Prioritäten die zwei Helden, die jedes Team bannt. Insgesamt werden pro Match also vier Helden ausgeschlossen.

Kartenabstimmung: Bei der Kartenabstimmung läuft es so ab, dass Spieler für ihre bevorzugten Karten voten können. Jede Map, die mindestens ein Vote erhält, landet im Pool und kann ausgewählt werden. Die Wahrscheinlichkeit für Karten mit mehr Abstimmungen ist natürlich höher. So kann das Team von Overwatch 2 außerdem sehen, welche Karten und Modi besonders beliebt oder unbeliebt sind und wo man mit einem Rework vielleicht nachhelfen könnte.