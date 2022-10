Overwatch 2 Tier-Liste: Die besten Helden für jede Situation

Overwatch 2 ist in vielen Hinsichten anders als sein Vorgänger. Gerade in der Meta hat sich durch einige Veränderungen der Rollen und Helden einiges getan. Damit ihr wisst, welche Helden ihr am besten spielen solltet, haben wir eine Tier-List mit den besten Helden in Overwatch 2 zusammengestellt.

Overwatch 2: Die besten Helden sind, was ihr daraus macht

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass kein Held und keine Heldin aus Overwatch 2 wirklich schlecht ist. Jeder einzelne erfüllt eine bestimmte Nische und kann auf speziellen Maps oder in einigen Modi mehr glänzen als andere. Auch zum Kontern gegnerischer Helden oder für bestimmte Strategien eignen sich einige Helden besonders gut. Mit dem Balancing hat Blizzard mit den Änderungen also bisher gute Arbeit geleistet.

Zusätzlich kommt es immer darauf an, mit welchen Helden ihr euch wohlfühlt. Ihr kommt einfach nicht mit Sniper-Waffen klar? Dann könnt zum Klettern der Rangliste auf Ana oder Widowmaker verzichten, selbst wenn diese gerade besonders stark sein sollten. Seid ihr dafür mit einem Helden gut, der in der Tier-List weiter unten steht, solltet ihr euch davon nicht abschrecken lassen. Besonders, wenn ihr nicht gerade auf Master-Niveau oder höher spielt.

So haben wir alle Helden in die Tier-List aufgeteilt

Trotzdem gibt es Helden für jede Rolle, die besonders gut sind, egal welchen Modus und welche Karte gerade gespielt wird. Ihr könnt sie bedenkenlos auswählen und sie geben euch immer einen Vorteil. Helden dieser Art haben wir in die Kategorie "S" eingeteilt und können auch schonmal durch ihre pure Präsenz ein Spiel auf ihren Schultern tragen. Auch Helden in der A-Klasse sind fast immer eine gute Wahl und werden oft nur in Kleinigkeiten von den S-Tier-Helden übertroffen.

Weitere Tipps zu Overwatch 2:

Overwatch 2: Die besten Tipps und Tricks - Helden, Herausforderungen und alles, was ihr wissen müsst

Overwatch 2: 39,99 Euro statt 175 Euro - Ist das Watchpoint-Paket ein echtes Angebot oder am Ende sinnlos?

Overwatch 2 und alle 35 Helden: Wie ihr die neuen und alten Kämpfer von Ashe bis Zenyatta schnell freischaltet

Overwatch 2: So levelt ihr schnell im Battle Pass und nutzt die Herausforderungen am besten aus

Overwatch 2 Season 1 Battle Pass: Kosten, mythischer Skin Cyber Dämon und wie man Kiriko freischaltet

Helden der B-Tier sind nur in bestimmten Situationen sinnvoll und bringen nicht ganz so starke Kits mit, während Helden der C-Klasse ihre Vorzüge nur selten ausspielen können und einfach nicht so richtig in der aktuellen Meta glänzen wollen.

Besonders die neuen Helden machen sich in der atuellen Meta gut. Kein Wunder, denn sie sind die ersten, die speziell für das neue Overwatch entwickelt wurden.

Jetzt, wo ihr wisst, wie die Tier-Liste aufgeteilt ist, legen wir mal los:

Tanks

Winston (S)

Sigma (S)

Zarya (S)

D.Va (A)

Wrecking Ball (A)

Orisa (B)

Reinhardt (B)

Junker Queen (B)

Roadhog (C)

Doomfist (C)

Schaden

Genji (S)

Sombra (S)

Sojourn (S)

Echo (A)

Soldier 76 (A)

Hanzo (A)

Torbjörn (A)

Soldier (A)

Reaper (A)

Ashe (B)

Cassidy (B)

Mei (B)

Tracer (B)

Symmetra (C)

Bastion (C)

Junkrat (C)

Pharah (C)

Widowmaker (C)

Unterstützer

Lucio (S)

Kiriko (S)

Ana (A)

Zenyatta (A)

Baptiste (B)

Brigitte (B)

Mercy (B)

Moira (B)

Wie ihr seht, ist die Aufteilung recht ausgewogen, bei den Unterstützern gibt es nicht mal eine wirklich schlechte Wahl. Im Laufe der nächsten Patches wird sich das aber sicher noch ein paar Mal ändern. Wichtiger als die Wahl des Helden ist es auch in Overwatch 2 immer noch seine Rolle zu erfüllen und mit dem Team zu spielen. Auch die Fähigkeiten wollen taktisch klug und zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Selbst der stärkste Held schwächelt stark, wenn seine Vorzüge einfach nicht optimal ausgenutzt werden.