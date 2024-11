Overwatch 2 wird nostalgisch: Event bringt heute kurzzeitig 6vs6-Matches zurück

Blizzards Helden-Shooter Overwatch 2 ist nach Fortnite und Apex Legends das jüngste Live-Service-Spiel, das einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit wirft.

Heute startet im Spiel das Event Overwatch: Classic, das für kurze Zeit 6vs6-Matches zurückbringt.

Overwatch 2 blickt auf die Wurzeln der Reihe

Dass Blizzard über eine Rückkehr von 6vs6-Matches in Overwatch 2 nachdenkt, ist kein Geheimnis. Im Juli hatte man seine Entscheidung hinterfragt, zu 5vs5-Matches zu wechseln, und im Oktober gab man bekannt, zwei 6vs6-Tests als Teil von Season 14 im Dezember durchführen zu wollen.

Nun, Overwatch: Classic fällt nur für zwei Tage in den Dezember, das Event beginnt am heutigen 12. November 2024 und endet am 2. Dezember 2024. Aber manch einer wird sich vermutlich denken: Je früher wieder 6vs6-Matches, desto besser.

Laut Blizzard läuft das Ganze jedenfalls unabhängig von den weiteren 6vs6-Plänen des Entwicklerstudios.

Was hat das Event außer 6vs6-Partien noch zu bieten? Unter anderem die Rückkehr der ursprünglichen Helden, Fähigkeiten und Maps. Los geht es mit einem Modus, der von Version 1.0 von Overwatch aus dem Mai 2016 inspiriert ist.

Hier könnt ihr die 21 ursprünglichen Helden, die ersten zwölf Maps und viele Fähigkeiten erwarten, die "seit Jahren nicht gesehen wurden". Und damit einer geht auch "das chaotische Gameplay aus dieser Ära".

"In den ersten Tagen" gibt es zudem keine Limits bei den Helden, später werden dann Limits eingeführt, um die Zahl der jeweiligen Klassen in einem Match zu begrenzen.

Ebenso könnt ihr alle vier ursprünglichen Spielmodi spielen, die Maps sind entsprechend aufgeteilt:

Assault (Hanamura, Temple of Anubis, Volskaya Industries)

Escort (Dorado, Route 66, Watchpoint: Gibraltar)

Hybrid (Hollywood, King’s Row, Numbani)

Control (Ilios, Lijang Tower, Nepal)

Gleichzeitig deutet Blizzard an, dass das Event keine einmalige Sache bleibt: "Wir planen zwar nicht, dass es sich um ein einmaliges Ereignis handelt, aber wir werden die Reaktion der Spieler für unsere zukünftigen Pläne beobachten."