Overwatch League Token - Alle Skins und Drops der OWL 2022

Die Overwatch League hat begonnen. Damit das Turnier von Overwatch 2 nicht nur Preise für die siegreichen Profis mit sich bringt, könnt auch ihr fleißig Skins und Drops sammeln. Besonders die Overwatch League Token sind in diesem Zusammenhang interessant, da ihr diese Währung auf mehreren Wegen erhaltet und euch Belohnungen eurer Wahl für eine bestimmte Anzahl Punkte aussuchen könnt. Wie ihr an der Token-Jagd teilnehmen könnt, erklären wir euch in diesem Artikel.

So bekommt ihr Overwatch League Token

Es gibt insgesamt zwei Wege, wie ihr an die begehrten Overwatch League Token kommt. Ihr könnt die Token kostenlos über Twitch Drops verdienen. Jede Stunde, die ihr euch die Overwatch League auf einer offiziellen Plattform oder der offiziellen App anschaut, bringt euch fünf Overwatch League Token ein. Dafür müsst ihr nicht am Stück schauen. Für die fünf Token reicht es bereits, wenn ihr an einem Tag eine halbe Stunde schaut und später dann nochmal 30 Minuten.

Token werden nur gutgeschrieben, wenn ihr live dabei seid. Natürlich könnt ihr den Stream aber auch im Hintergrund laufen lassen. Es darf nur keine spätere Aufzeichnung sein. Es kann bis zu 48 Stunden dauern bis die Punkte auch in Overwatch 2 auftauchen.

Hier seht ihr die kommenden Spiele der Overwatch League 2022.

Ihr könnt die Overwatch League Token für alle Plattformen nutzen - also PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Damit alles klappt, muss euer Account mit Twitch verbunden sein. Wie genau ihr die Konten verknüpft, erklären wir weiter unten noch einmal ausführlich.

Der zweite Weg ist deutlich simpler. Ihr kauft euch die Overwatch League Token einfach im Shop von Blizzard. Zu diesem Kurs könnt ihr euch die Ligamarken in Blizzards Shop kaufen:

100 Overwatch League Token - 5,99 Euro

200 Overwatch League Token - 11,99 Euro

400 Overwatch League Token - 23,99 Euro

900 Overwatch League Token - 47,99 Euro

2600 Overwatch League Token - 119,99 Euro

Overwatch 2 League Drops - Alle Skins und Drops und wie ihr sie erhaltet

Neben den Token könnt ihr auch andere Skins und Goodies aus den Twitch-Drops erhalten. Das ganze staffelt sich nach geschauten Stunden der Overwatch League auf den offiziellen Kanälen. Mit dabei sind Skins für jeden Helden sowie zusätzliche Icons, Emotes und Sprays. Beim Erreichen bestimmter Viewer-Meilensteine gibt es außerdem spezielle kosmetische Gegenstände, die von Fans designt wurden. Hier haben wir eine Liste aller Drops für euch:

3 Stunden - Skins für Tracer, Genji, Bastion, Grand Finals 1 Spray

6 Stunden - Skins für Mercy, Mei Hanzo, Zhulong Icon

9 Stunden - Skins für Ana, Brigitte, Zenyatta, Luchador Icon

12 Stunden - Skins für Wrecking Ball, D.Va, Ashe, Royal Knight Icon

15 Stunden - Skins für Cassidy, Pharah, Echo, Happi Icon

18 Stunden - Skins für Roadhog, Baptiste, Sigma, Clockwork Icon

21 Stunden - Skins für Soldier 76, Orisa, Reihardt, Sombra, OWL Turns 5 Icon

24 Stunden - Skins für Symmetra, Torbjörn, Doomfist, Lucio Dance Party Emote

27 Stunden - Skins für Lucio, Reaper, Junkrat, Moira

30 Stunden - Skins für Zarya, Widowmaker, Winston, 100 League Token

Die Skins aus den Drops sind alle in Dunkelgrau und Orange gehalten. Passend zu Overwatch 2 eben.

Beim Finale könnt ihr nochmal zusätzliche Rewards abgreifen - darunter die drei Skins für die neuen Helden von Overwatch 2. Nach einer halben Stunde gibt es das Grand Finals 2 Spray, nach einer Stunde gehören euch der Skin für Sojourn sowie die Pulse Pistol Namenskarte und wer zwei Stunden schaut, erhält die Skins für Junker Queen und Kiriko.

Die League Token könnt ihr wiederum für spezielle legendäre Skins ausgeben, die ihr nicht kostenlos in den Twitch-Drops erhalten könnt. Zur Auswahl stehen diese Skins:

Season 5 Bundle - 750 Overwatch League Token

Clockwork Zenyatta - 300 Overwatch League Token

Happi Genji - 300 Overwatch League Token

Royal Knight Mercy - 300 Overwatch League Token

Luchador Reaper - 300 Overwatch League Token

Tiger Luchador Reaper - 200 Overwatch League Token

Lion Luchador Reaper - 200 Overwatch League Token

Hier kommt ihr zum offiziellen Shop, in dem ihr eure Ligamarken ausgeben könnt.

Battle.net-Account mit Twitch-Konto verknüpfen und Overwatch 2 Twitch Drops sammeln

Um all diese tollen Rewards zu sammeln, müsst ihr euer Battle.net-Konto mit eurem Twitch- oder YouTube-Account verknüpfen. Das geht in nur wenigen Schritten. Um euer Twitch-Konto mit dem Battle.net-Konto zu verknüpfen, loggt ihr euch in euren Battle.net-Account ein und klickt auf "Verbindungen". Hier sollte Twitch direkt vorgeschlagen werden. Klickt das "Verbinden"-Symbol neben Twitch und folgt den weiteren Anweisungen.

Ähnlich ist es auch bei YouTube. Ihr loggt euch in eurem YouTube-Account ein und geht dort in den Einstellungen auf "Verknüpfte Apps". Hier sucht ihr nach Battle.net und klickt neben dem Symbol auf "Verbinden". Auch hier befolgt ihr dann einfach den Anweisungen.

Hier findet ihr alle jemals mit eurem Google-Konto verknüpften Inhalte. Ihr sucht einfach nach Battle.net und klickt auf die blaue Schaltfläche daneben.

Wichtig dabei ist, dass ihr die Belohnungen nur erhaltet, wenn euer Account in einem der folgenden Länder angemeldet ist: Argentinien, Neuseeland, Australien, Norwegen, Österreich, Polen, Belgien, Russland, Brasilien, Saudi-Arabien, Kanada, Südkorea, Chile, Spanien, Dänemark, Schweden, Finnland, Schweiz, Frankreich, Taiwan, Deutschland, Thailand, Mexiko, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden oder in den Vereinigten Staaten.

