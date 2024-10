Overwatch- und Diablo-Serie bei Netflix? Pech gehabt, denn Blizzard reichte Klage ein

Berichten zufolge soll Blizzard gemeinsam mit Netflix TV-Adaptionen zu Overwatch 2, Diablo und StarCraft geplant haben. Diese sollen sich sogar schon in Arbeit befunden haben, als Blizzard den Streaming-Giganten im Jahr 2020 verklagte. Tja, so schnell kann es manchmal gehen.

Wenn zwei sich streiten, freut sich gar keiner

Journalist Jason Schreier von Bloomberg berichtet über diese kuriose Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen haben soll. Auf Reddit wurde Schreier gefragt, ob er Erkenntnisse dazu habe, wieso Blizzard sich noch nie im TV-Bereich versucht hat - abgesehen vom 2016 veröffentlichten WarCraft-Film. Generell habe das Studio nur sehr wenig über den Tellerand ihrer Spiele geschaut und scheine gar nicht zu versuchen, die IPs mit Filmen, Serien und mehr zu erweitern.

Schreiers Antwort verweist auf sein aktuelles Buch: "Das Buch verrät, dass sie mit Netflix Serien für StarCraft, Overwatch und Diablo in Entwicklung hatten. Aber uh..."

Er postete einen Link, der zu einem Beitrag von Variety führt. Dieser erklärt, dass Blizzard 2020 eine Klage gegen Netflix einreichte. Der Grund dafür war, dass blizzard der Ansicht war, dass Netflix das kalifornische Arbeitsrecht "missachtet" habe, indem sie Spencer Neumann als Finanzchef einstellten. Dieser war zuvor CFO von Activion Blizzard und soll angeblich bereits zwei Jahre nach seinem Dreijahresvertrag von Netflix abgeworben worden sein.

Neumann wurde schlussendlich entlassen. Nach so einer Sache waren die beiden Parteien möglicherweise nicht mehr ganz so gut aufeinander zu sprechen? Zumindest könnte man diesen eindruck bekommen, wenn man Schreiers Beitrag auf Reddit liest. Wie dem auch sei, die TV-Adaptionen kamen nicht zustande.

Laut Schreier befindet sich aktuell auch ein StarCraft-Shooter bei Blizzard in Arbeit, wie er in seinem Buch "Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment" schreibt. Der ehemalige Chef-Entwickler der Far-Cry-Reihe soll sogar mit an dem Projekt arbeiten. Aktuell soll es sich aber erst in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.