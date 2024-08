Palworld ist nicht für die Ewigkeit - Entwickler findet tote Games sogar gut

Das ständige Spielen eines einzigen Games ist laut Palworld-Community-Manager John Buckley weder gut für die Spieler noch gesund für die Branche. Spiele langfristig zocken sei nur sinnvoll, wenn es auch mit langfristigem Gameplay im Hinterkopf entwickelt wurde.

So sieht eine gesunde Branche für Pocketpair aus

In einem Gespräch mit dem "Going Indie"-Kanal auf YouTube sprach Buckley über die Behauptung, dass Palworld inzwischen ein totes Spiel sei. Aktuell liegt die tägliche Höchstzahl an gleichzeitigen Spielern nur bei schlappen 60.000. Doch für Pocketpair ist das nicht schlimm.

Palworld wurde nie dafür konzipiert, ewig gespielt zu werden. Müsste jedes Spiel sich mit diesem Anspruch messen, so würden Entwickler und Publisher nur noch auf Live-Service-Spiele setzen, was der Vielfalt der Gaming-Landschaft schaden würde.

"Ich glaube nicht, dass man sich selbst dazu drängen muss, immer dasselbe Spiel zu spielen", sagt Buckley. "Das ist nicht gesund für uns, nicht gesund für die Entwickler, nicht gesund für die Spieler und nicht gesund für die Spielemedien."

"Und es ist einfach nicht gesund für unsere Branche, denn je mehr wir diese Art von Narrativ vorantreiben, desto mehr große Unternehmen werden einfach sagen: 'Gamer wollen mehr Live-Service'."

"Und wir werden nur noch mehr dieser seelenlosen Live-Service-Spiele bekommen, die herauskommen und 9-12 Monate später eingestellt werden, weil sie nicht genug Geld einbringen. Und in diesem Fall verlieren wir alle."

Buckley legt den Spielern nahe, stattdessen mehr Indie-Titel zu zocken. "Spielt alle Indie-Spiele, die ihr könnt. Gebt so viel Geld für Indies aus, wie ihr könnt. Unterstützt die Entwickler, die versuchen, unterhaltsame Spiele zu machen, wirklich. Wen kümmert es schon, wenn es nur von fünf Leuten gespielt wird?"

Es muss nicht immer kompliziert sein, findet Buckley. Spieler sollen einfach nur ihre Games genießen - ganz unabhängig von der Spielerzahl. Bereits im Februar ermutigte Buckley die Spieler von Palworld auch in anderen Games vorbeizuschauen.

"Es gibt so viele tolle Spiele da draußen, die man spielen kann. Man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man von Spiel zu Spiel springt. Pocketpair liebt seine Spieler, wenn sie Palworld spielen und auch, wenn sie lieber nach neuen und alten Gaming-Perlen stöbern.