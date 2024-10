Palworld auf dem Handy spielen: PUBG-Publisher Krafton kündigt Mobile-Umsetzung an

Pocketpairs Open-World-Survival-Crafting-Hit Palworld erscheint auch für Mobilgeräte. Um die Umsetzung kümmert sich PUBG-Publisher Krafton.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, hat man sich von Pocketpair die Lizenz dafür gesichert.

Krafton kümmert sich um die Portierung

Um die Umsetzung von Palworld für Mobilgeräte sollen sich die PUBG Studios kümmern.

"Es ist geplant, die wichtigsten spielerischen Elemente des Originals originalgetreu neu zu interpretieren und für die mobile Umgebung umzusetzen", heißt es.

Palworld ist ein enormer Erfolg, rückte zuletzt jedoch in den Mittelpunkt, weil Nintendo eine Klage gegen das Entwicklerstudio einrichte.

Schon von Beginn an gab es Kritik aufgrund der Ähnlichkeiten zu Pokémon, letztlich ist aber wohl ein Pokéball-Patent ausschlaggebend für die Klage. Ein Patent, das Nintendo in diesem Jahr in Japan anmeldete, womöglich auch als Vorbereitung auf diese Klage.

"Nintendo wird auch weiterhin gegen jede Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte, einschließlich der Marke Nintendo selbst, vorgehen, um das geistige Eigentum zu schützen, das es sich über die Jahre hart erarbeitet hat", teilte Nintendo mit.

Pocketpair kündigte an, sich gegen die Klage zu wehren, und sagte dazu unter anderem: "Es ist wirklich bedauerlich, dass wir aufgrund dieses Rechtsstreits gezwungen sein werden, viel Zeit für Dinge aufzuwenden, die nichts mit der Entwicklung des Spiels zu tun haben. Wir werden jedoch unser Möglichstes für unsere Fans tun und sicherstellen, dass Indie-Spielentwickler nicht daran gehindert oder entmutigt werden, ihre kreativen Ideen zu verfolgen."

Trotz dieser Klage wurde Palworld zuletzt für die PlayStation 5 veröffentlicht. Zumindest außerhalb Japans, denn in Japan selbst läuft die Klage, weswegen das Spiel dort nicht im PlayStation Store verfügbar ist.

Palworld wurde ursprünglich im Januar 2024 für den PC und die Xbox veröffentlicht. Innerhalb eines Monats verkaufte man 15 Millionen Exemplare allein auf Steam, ebenso wurden zehn Millionen Spielerinnen und Spieler auf der Xbox erreicht.