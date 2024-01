Palworld: Leder finden - So könnt ihr den Rohstoff farmen.

Leder ist einer von zahlreichen Rohstoffen in Palworld und ihr braucht das Material unter anderem zur Herstellung verschiedener Dinge. Das sind zum Beispiel Sachen, die euch dabei helfen, auf euren Pals zu reiten.

Aber wie kommt ihr in Palworld an Leder heran? Wir zeigen euch in unserem Guide, wie ihr dieses nützliche Material finden könnt.

Palworld: Leder bekommen Inhalt:

Wie kriegt man Leder in Palworld?

Um Leder in Palworld zu bekommen, müsst ihr bestimmte Pals entweder besiegen oder fangen. Zu Anfang des Spiels empfehlen wir euch, dafür Foxparks' oder Nitewings zu bekämpfen, da diese anfangs recht leicht zu finden sind.

Ganz egal, welches Pal ihr euch aussucht, eines bleibt immer gleich: Ihr müsst die Kreatur entweder besiegen oder sie fangen, um Leder von ihr zu erhalten.

Zurück zum Palworld: Leder bekommen Inhaltsverzeichnis

Alle Pals, die Leder droppen

Es gibt verschiedene Pals, von denen ihr Leder bekommen könnt. Was grundsätzlich gut ist, denn so habt ihr verschiedene Quellen für diesen Rohstoff. Wir haben das Material unter anderem von Pals der Typen Wasser, Feuer und Neutral erhalten.

Hier sind einige der Pals, von denen ihr Leder erhaltet:

Nitewing

Fuddler

Vixy

Fuack

Foxparks

Eikthyrdeer

Viel Erfolg beim Sammeln von Leder in Palword!

Zurück zum Palworld: Leder bekommen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Alle 113 Pals mit Bildern - So sehen die Monster aus und das können sie

Palworld: Schnellreise aktivieren - So kommt ihr besser durch die Welt

Palworld Type Chart: Stärken und Schwächen für jedes Element

Palworld: Palsaft bekommen - So könnt ihr mehr davon farmen

Palworld: Erz finden - So farmt ihr es und erhaltet Barren und Ofen