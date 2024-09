Nintendo fährt schwere Geschütze auf: Klage gegen Palworld Entwickler Pocketpair eingereicht

Nachdem es lange Zeit so aussah, als würde Nintendo nichts gegen das Pokémon-ähnliche Palworld unternehmen, hat das Unternehmen nun doch eine Klage gegen das Entwicklerstudio Pocketpair eingereicht.

In einer kurzen Mitteilung auf der japanischen Webseite teilt Nintendo mit, dass man vor einem Gericht in Tokio gestern, am 18. September 2024, die Klage eingereicht hat. Pocketpair wirft man darin mehrere Verstöße gegen das Patentrecht vor.

Nintendo schützt sein geistiges Eigentum

Nintendo strebt eine Unterlassungsverfügung an und möchte außerdem Schadensersatz haben, da Palworld mehrere Patentrechte verletze.

"Nintendo wird auch weiterhin gegen jede Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte, einschließlich der Marke Nintendo selbst, vorgehen, um das geistige Eigentum zu schützen, das es sich über die Jahre hart erarbeitet hat", heißt es weiter.

Seit den Anfangstagen wurde Palworld regelmäßig mit Pokémon verglichen, immer wieder auch als "Pokémon mit Waffen" bezeichnet. Teils gab es auch Kritik von Pokémon-Fans, die bemängelten, dass viele der Designs von Kreaturen in Palworld an Pokémon erinnern.

Ursprünglich wurde Palworld im Januar 2024 für den PC und die Xbox veröffentlicht. Zum Launch kam es auch direkt in den Xbox Game Pass und gewann plattformübergreifend schnell an Beliebtheit. Mehr als 10 Millionen Spielerinnen und Spieler befassten sich auf Xbox Series X/S und Xbox One mit Palworld, auf Steam kamen noch einmal 15 Millionen hinzu.

Dass dieser Erfolg aufgrund der Ähnlichkeit nicht an Nintendo und The Pokémon Company vorbei gehen würde, war zu erwarten. Ende Januar 2024 teilte The Pokémon Company mit, man werde sich das alles genau anschauen und auf mögliche Verstöße gegen das Urheberrecht prüfen.

Im Juni teilte Palworld-Schöpfer Takuro Mizobe noch mit, dass man dahingehend bisher nichts gehört habe. Nun hat sich das jedoch geändert. Nachdem der anfängliche Hype abgeebbt ist, reagiert Nintendo mit seiner Klage womöglich auf die bevorstehende Ankündigung einer PS5-Version. Zuletzt hatte es Gerüchte über eine kommende Portierung gegeben.