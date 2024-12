Path of Exile 2: Alle Twitch Drops und wie ihr sie erhaltet

Während der Early Access von Path of Exile 2 läuft, könnt ihr euch auf Twitch gleich mehrere Belohnungen für das Hack'n'Slay-Spiel abholen. Am 6. Dezember 2024 zur Feierabendzeit startet der Titel von Grinding Gear Games in den Early Access. Wer dabei sein will, muss allerdings für den Frühzugang zahlen. Path of Exile 2 wird zum offziellen Release dann aber kostenlos, keine Sorge. Jetzt aber zu den Twitch Drops.

Alles zu den Twitch Drops für Path of Exile 2

Endlich geht es los. Der Release von Path of Exile 2 ist nah und neben dem Startschuss für den Early Access gibt es auch einige Goodies, die ihr auf Twitch einsammeln könnt. Wir zeigen euch, welche Twitch-Drops es gibt und wie ihr diese erhaltet.

Was sind Twitch Drops? Twitch Drops sind Belohnungen, die ihr durch das Schauen ausgewählter Streams auf der Plattform Twitch erhaltet. Oft müssen Zuschauer für einen gewissen Zeitraum im Stream bleiben und ihre Account mit dem jeweiligen Spiel verknüpfen, um die Belohnungen automatisch zu erhalten. Dies können Skins, andere kosmetische Gegenstände oder Ressourcen sein, die im Spiel nützlich sein können oder einfach gut aussehen.

Wann starten die Twitch Drops? Los geht es direkt am 6. Dezember um 20 Uhr, wenn auch der Startschuss für den Early Access fällt. Twitch Drops könnt ihr dann bis zum 22. Dezember 2024 erhalten. Während der ersten Woche des frühren Spielzeitraums gibt es zwei Belohnungen und ab dem 14. Dezember dann eine letzte. Insgesamt müsst ihr dafür für beide Wochen jeweils drei Stunden in einem Stream zu Path of Exile 2 verbringen.

Das sind die Belohnugnen: In der ersten Woche erhaltet ihr einen kosmetischen Effekt mit dem elektrisierenden Namen "Energizing Bolt". Dieser lässt Blitze um euch herum entstehen. Ebenfalls erhaltet ihr hier den "Halo of the Righteous"-Heiligenschein, um euer Haupt mit dornartigen Blitzen zu schmücken. In Woche zwei erhaltet ihr eine Animation für euer Portal. "Temporal Lord" lässt es golden schimmern. Wer außerdem zwei Twitch-Abos verteilt, kann sich das Chimäre-Haustier sichern. Die Abos kosten allerdings Geld.

So verknüft ihr eure Accounts: Geht auf pathofexile.com und loggt euch ein. Geht zu "Konto verwalten" und scrollt nach unten. Hier könnt ihr euren Account mit Twitch verknüpfen. Folgt nun den Anweisungen bis ihr eine Bestätigung für die Verknüpfung erhaltet.