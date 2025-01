Path of Exile 2: Fans wünschen sich eine klare Roadmap und Balance-Updates - Entwickler reagieren mit Bugfixes und humorvollen Patchnotes

Path of Exile 2 befindet sich in der Early Access-Phase und sorgt für Diskussionen in der Community. Viele Fans sehnen sich nach einer klaren Roadmap oder dringend benötigten Balance-Updates, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen. Stattdessen veröffentlichte Grinding Gear Games kürzlich einen kleinen Bugfix-Patch – allerdings mit humorvollen Patchnotes, die bei der Community für Schmunzeln sorgten.

Path of Exile 2 Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox One, Xbox Series

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Grinding Gear Games

Bugfixes für nervige Mechaniken

Der Fokus des Patches lag auf der Behebung einiger nerviger Fehler. Besonders die Strongboxes, die in Path of Exile 1 für ihren großzügigen Loot bekannt waren, enttäuschen bisher in der Fortsetzung: Sie öffnen sich quälend langsam, behindern die Sicht mit störenden Effekten und liefern oft unbefriedigenden Loot. Im neuen Update wurde zumindest die Nebel-Pause von 5 auf 10 Sekunden verlängert, was Spielern etwas mehr Zeit gibt, den Nebel sinnvoll zu nutzen. Grinding Gear Games versprach zudem weitere Verbesserungen in kommenden Updates, um Strongboxes attraktiver zu machen.

Auch der Delirium-Bug, bei dem seltene Monster die Nebelmechanik dauerhaft pausieren konnten, wurde behoben. Zudem erhielt der Endboss Xesht, bekannt für seinen knackigen Kampf und eindrucksvolle Mechaniken, einen Fix. Ein Fehler, durch den er unendlich oft Angriffe ausführen konnte, wurde korrigiert. Spieler berichten, dass dies den Kampf wieder fairer und spaßiger macht, ohne die Herausforderung zu mindern.

Community fordert dringend nötige Verbesserungen

Trotz dieser Bugfixes bleibt die Community unzufrieden. Spieler fordern eine Roadmap und Balance-Updates, um die stark variierende Qualität der Builds zu verbessern. Auch technische Probleme wie Abstürze sind weiterhin ein großes Ärgernis. Immerhin hat GGG angekündigt, am 12. Januar 2025 Details zu Patch 0.1.1 zu veröffentlichen – eine Nachricht, die Hoffnung weckt bei Fans.

Der aktuelle Bugfix-Patch zeigt, dass die Entwickler die Kritik der Spieler ernst nimmt und erste Schritte in die richtige Richtung macht. Dennoch bleibt viel Arbeit, um das Spiel nachhaltig zu verbessern. Humorvolle Patchnotes allein werden langfristig nicht reichen, aber sie bieten ein wenig Unterhaltung, während die Community auf größere Änderungen wartet.