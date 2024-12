Path of Exile 2: Early Access startet heute mit DLSS Super Resolution und Nvidia Reflex

Heute um 20:00 Uhr geht das große Spektakel los. Path of Exile 2 öffnet seine Tore für alle Spieler, die einen Zugang zum Early Access haben. Diesen erhaltet ihr mit dem Kauf eines Supporter-Packs, das euch mindestens 28 Euro kostet oder durch eine große finanzielle Unterstützung des ersten Teils. Wer sich diesen Nikolaus die Grind-Stiefel anzieht und auch noch eine Nvidia RTX-Grafikkarte nutzt, darf sich neben einem großen ARPG auf DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex freuen.

Path of Exile 2 noch flüssiger dank DLSS

Was machen DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex? Die beiden Technologien sorgen dafür, dass ihr in Path of Exile 2 bis zu 57 Prozent weniger Latenzzeiten habt. Besonders bei den Kämpfen gegen die teilweise unübersichtlichen Monsterhorden oder starken Bossen, zählt jeder Bruchteil einer Sekunde, um auszuweichen oder zu überleben. Zudem sorgen die Game-Ready-Treiber für ein möglichst reibungsloses Spielerlebnis.

Damit ihr gut auf dem Early-Access-Start vorbereitet seid, haben wir euch die wichtigsten Informationen bereits in vergangenen Meldungen geliefert.

Startzeit und Preload: Seit heute um 2:00 Uhr morgens könnt ihr Path of Exile 2 vorab herunterladen, während ihr bis zum Abend warten müsst, um es endlich zu zocken.

Twitch Drops: Direkt zum Startschuss um 20:00 Uhr könnt ihr dann auch streamen oder Streams schauen und Twitch Drops abgreifen. Hier könnt ihr innerhalb der ersten zwei Wochen drei höllische Belohnungen abstauben. Darunter ein Heiligenschein, ein Portal-Skin sowie eine Blitzanimation, die um euren Charakter herum erscheint. All diese kleinen Goodies sind kosmetischer Natur und haben keinen Einfluss auf das Spielgeschehen.

Gebt ihr außerdem etwas Geld aus und verteilt zwei Abos auf Twitch, erhaltet ihr ein Chimäre-Haustier. Damit die Twitch-Drops auch funktionieren, müsst ihr vorher sicherstellen, dass eure Accounts miteinander verknüpft sind.

Umfang des Early Access: Was bietet euch der Early Access von Path of Exile 2? Nun, ihr könnt drei Akte der Kampagne spielen, was maximal 25 Stunden dauert. Dann zockt ihr diese drei Akte ein weiteres Mal auf einem speziellen und schwereren Schwierigkeitsgrad, um auf Endgame-Level zu kommen. Im Endgame stehen dann viele weitere Spielstunden an.