Path of Exile 2: Entwickler nimmt sich Kritik zu Herzen und macht das Spiel belohnender

Entwickler Grinding Gear Games gibt zu, dass sich Path of Exile 2 tatsächlich belohnender anfühlen muss. Das Hack'n'Slay-Spiel ging am 6. Dezember 2024 in den Early Access und elendig lange Warteschlangen begrüßten die Spieler vor den Toren in die düstere Welt. Und auch erste Kritik aus dem Spiel hat das Entwicklerteam erreicht. Bei diesem Feedback ging es vor allem darum, dass sich Path of Exile 2 noch nicht so belohnend anfühlt, wie es sich die Spieler erhofft hatten. Grinding Gear Games hat auf diese Kritik nun reagiert.

Mehrere Drop-Raten in Path of Exile 2 erhöht

"Eines der Hauptprobleme der Spieler ist das Gefühl, dass das Spiel nicht genug Belohnungen bietet", schreibt das Team von Grinding Gear Games in einem Statement. "In diesem Bereich müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir Anpassungen vornehmen, da es sehr schwer ist, die Drops zu reduzieren, wenn wir sie zu stark erhöhen."

Das Team habe einige der wichtigsten Bereiche herausgepickt und hier Änderungen vorgenommen, die das Spiel belohnender machen sollen. Einige Änderungen sind bereits im Spiel, andere werden noch mit einem Update ins Spiel gebracht. Zuerst handelt der Entwickler im Statement die Monster ab.

"Wir hatten das Gefühl, dass seltene Monster nicht lohnend genug waren. Das hat sich nicht so sehr auf die Kampagne ausgewirkt, weil es mehr einzigartige Bosse gibt, was die Gesamtmenge der Beute erhöht, aber es ist besonders auffällig, wenn man im Endgame spielt, wo einzigartige Monster seltener sind." Im erhöhten Schwierigkeitsgrad wird daher der Seltenheits-Bonus pro Rare-Mod verdoppelt.

"Diese Änderungen werden dazu führen, dass die Belohnungen für seltene Monster auf natürliche Weise ansteigen, wenn ihr höhere Stufen erreicht, da die Anzahl der Mods, die ein Monster haben kann, im Laufe der Kampagne und bis ins Endspiel steigt", heißt es.

Danach knöpft sich Grinding Gear Games die Währungen vor. "Wir hatten das Gefühl, dass die Spieler zu Beginn des Spiels nicht genug von bestimmten Währungen bekamen, um das Hinzufügen von Mods zu Karten aufrechtzuerhalten." Auch hier erhöht der Entwickler die Drop-Raten.

Zu guter Letzt wird auch der Wert aller Präfix-Kartenmods erhöht. "Wie bei den Rares hatten wir das Gefühl, dass die Spieler nicht genug für die durch die Kartenmods hinzugefügte Schwierigkeit belohnt wurden. Wir haben den Wert aller Präfix-Kartenmods deutlich erhöht."