Path of Exile 2: Mindestens 30 Dollar kostet euch der Early Access des F2P-Spiels

Am 6. Dezember wird Path of Exile 2 von Grinding Gear Games endlich erscheinen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um den endgültigen Release des kostenlosen Hack'n'Slay-Spiels. Zunächst landet PoE 2 im Early Access und dieser wird leider nicht dem Fee-to-Play-Modell folgen. Der Entwickler hat nun endlich verraten, wie viel Geld ihr ausgeben müsst, um Path of Exile 2 frühzeitig zu spielen.

30 Dollar für den Early Access von PoE 2

Auf X hat Grinding Gear Games nochmals bestätigt, dass ihr zahlen müsst, um am Early Access von Path of Exile 2 teilzunehmen. Wer das Game bereits vor dem Release zocken will, muss spezielle Early-Access- oder Supporter-Packs kaufen. So funktioniert das Ganze:

"Während unserer GGG Live-Übertragung am 21. November werden wir Path of Exile 2 Early Access Supporter Packs veröffentlichen, die das aktuelle Set der Core Supporter Packs ersetzen werden", heißt es dort.

Unlike our usual tiers of core supporter packs, Early Access packs will begin at $30 USD. — Path of Exile (@pathofexile) November 19, 2024

"Im Gegensatz zu unseren üblichen Stufen der Core-Supporter-Packs werden die Early-Access-Packs bei $30 USD beginnen." Die Supporter-Packs haben normalerweise bei 60 Dollar angefangen, mit den Early-Access-Pakete könnt ihr also günstiger einsteigen als erwartet.

Sowohl die 60- als auch die 30-Dollar-Version beinhaltet also eine Lizenz zum Spielen von Path of Exile 2. Inwieweit sich die Pakete abgesehen davon unterscheiden, lässt der Entwickler noch offen. Auch die genauen Inhalte der frühen Spielversion sind bisher noch ein Geheimnis.

In Stein gemeißelt ist dafür der Preis des vollständigen Spieles. Path of Exile 2 wird, wie sein Vorgänger, zum vollen Release komplett kostenlos. Mit den Early-Access-Paketen kann der Entwickler so seine Kosten der inzwischen über fünfjährigen Entwicklungszeit besser decken.

Auch wenn PoE 2 ein eigenständiges Spiel sein wird, könnt ihr dennoch all eure kosmetischen Gegenstände und die Währung vom ersten Teil mitnehmen. Wer sich fragt, warum der Early Access von Path of Exile 2 verschoben wurde, erhält hier auch seine Antwort. Der Prozess, all diese Daten zu übertragen, ist einfach so komplex und langwierig, dass GGG den Startschuss verschieben musste.