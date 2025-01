Ihr langweilt euch bereits in Path of Exile 2? Nicht mehr lange, denn ein neuer Patch soll den Erkundungsspaß zurückbringen und mehr Boss-Versuche einräumen

Für alle, die bereits in den düsteren Wäldern, Mooren und Friedhöfen von Path of Exile 2 unterwegs sind, gibt es jetzt den ersten großen Patch. Update 0.1.1 geht im Laufe dieser Woche live und ändert vor allem das wichtige Endgame. Welche Elemente Grinding Gear Games im ersten Patch angeht und wie sich die Meta jetzt verändern könnte, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Path of Exile 2 Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox One, Xbox Series

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Grinding Gear Games

Erste große Änderungen für Path of Exile 2 stehen an

Game Director Jonathan Rogers geht in einem Video auf den Patch ein und erklärt, dass in Zukunft ein weiteres Update mit Anpassungen erscheint. Ein wenig werden die Spieler jedoch auf diesen nächsten Patch warten müssen. Bis dahin gibt es jedoch jede Menge Änderungen, die euch auf Trab halten und das Spielerlebnis verbessern sollten.

"Wir haben eine riesige Menge an Meta-verändernden Änderungen, von denen wir wissen, dass wir sie machen wollen. Und eines der besten Dinge daran, dass wir das Spiel in der Early-Access-Phase mit dem Endgame haben, ist, dass wir jetzt eine viel bessere Vorstellung davon haben, wo wir die Kräfte der Charaktere haben wollen und wie die Balance von Bossen und Monstern in diesem Zusammenhang aussehen sollte", so Rogers.

"Aber diese Art von Änderungen werden warten müssen, bis wir bereit sind, eine neue Liga und eine neue Wirtschaft zu schaffen, in der die Leute spielen können", heißt es im Video. "Das ist noch eine Weile hin, aber in der Zwischenzeit werden wir weiterhin Dinge identifizieren, die für Frustration sorgen und versuchen, diese zu beheben."

Was ist also im Patch 0.1.1 enthalten? Das Erkunden der Karte soll sich mehr lohnen. Deshalb hat der Entwickler die Anteile von Monstern, Truhen, Essenzen und anderen Materialien auf der Map angepasst. Auch werden mit dem Update vier neue Türme hinzugefügt und es werden häufiger Karten mit Bossen auftauchen. Ihr erhaltet jetzt beim Arbiter of Ash sechs Versuche, und es gibt mehr Zitadellen in ihrer unmittelbaren Nähe. Auch die anderen Bosse sollen euch mehr Versuche lassen.

Zudem will Grinding Gear Games die Sichtbarkeit von Angriffseffekten verbessern, indem sie die Karten ein wenig aufräumen, Tresore optimieren, Monster schneller spawnen lassen, die Zoomstufe für den Atlas erhöhen, einige Kollisionsprobleme lösen, den Gegenstandssockel mit neuen Runen zu überschreiben und weitere Balance-Änderungen vornehmen. Bisher wurden die offiziellen Patch-Notizen nicht veröffentlicht.