Path of Exile 2: So viel Spielzeit bieten Kampagne und Endgame im Early Access

Morgen Kinder, wird's was geben! Path of Exile 2 startet in den Early Access. Für mindestens 28 Euro könnt ihr auf PC, Xbox oder PlayStation dabei sein und die neuen Inhalte des düsteren Hack'n'Slays ausprobieren. Doch wie viel Spielzeit bleibt euch in der Testversion des Action-Rollenspiels von Entwickler Grinding Gear Games? In einem großen Update-Video zum Early Access spricht Game Director Jonathan Rogers über die Spieldauer und den Weg zum Endgame.

So viele Spielstunden bietet Path of Exile 2

Das Engame ist, wenn das Spiel erst so richtig beginnt. Diese Worte lässt auch Rogers im Video fallen. Viele Spieler freuen sich besonders auf die Inhalte, die nach dem Beenden der Kampagne auf sie warten. Ganz detailliert beschreibt der Game Director, wie viel von der Geschichte ihr im Early Access zu sehen bekommt, welche Inhalte sich der Entwickler für den vollen Release aufspart und wie ihr das heiß begehrte Endgame erreicht.

Path of Exile 2 ist in sechs Akte eingeteilt. Auf diese sechs Akte folgt das Endgame. Im Early Access könnt ihr drei der sechs Akte erleben, was etwa auf eine Spielzeit von 25 Stunden hinausläuft, wenn ihr ein neuer Spieler seid. Veteranen und große Fans des ersten Teils dürften sogar noch schneller sein.

Mit dem Abschluss des dritten Akts erreicht ihr Level 45. Wie kommt ihr also auf Level 65? Ihr müsst die halbe Kampagne einfach ein zweites Mal abschließen. Diese sind natürlich deutlich schwerer als die ersten Akte. Hier hat sich der Entwickler den neuen Schwierigkeitsgrad "Grausam" ausgedacht, der euch unter Schweiß und Tränen auf das Engame-Level 65 bringt - so, wie in einem New Game Plus. Neben stärkeren Gegnern warten auch bessere Belohnungen auf euch.

Im späten Spiel levelt ihr dann von Level 65 bis Level 100. Insgesamt soll euch das Endgame mehrere hundert Spielstunden bieten. So habt ihr bereits im Early Access 50 Bosse und etwa 400 verschiedene Monster-Typen. Aber keine Sorge, zum offiziellen Release soll nochmal doppelt so viel Inhalte ins ´Spiel kommen.