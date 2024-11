Path of Exile 2: Twitch-Stream zeigt nächste Woche, wie ihr Zugriff erhaltet

Es dauert nicht mehr lange, dann startet der Early-Access von Path of Exile 2. Am 6. Dezember könnt ihr das Action-Fantasy-MMO auf Xbox, PlayStation und PC via Steam und Epic Games zocken. Auch im Couch-Koop könnt ihr das Hack'n'Slay-Gemetzel genießen und dabei sogar aussuchen, ob ihr Path of Exile 2 dabei auf einem oder zwei getrennten Konsolen-Konten spielen wollt.

Path of Exile 2: Stream offenbart Details zum Early Access

Die Welt von Wraeclast will entdeckt werden. Egal, wie gut der Nikolaus dieses Jahr drauf ist, Path of Exile 2 findet ihr in jedem Fall in eurem Stiefel, falls ihr zu den Spielern gehört, die bestimmte Supporter-Packs kaufen oder einen bestimmten Schwellenwert an Geld für Path of Exile ausgegeben habt.

Wie teuer der Zugang zum Early Access genau sein wird, weiß bisher niemand. Spätestens im kommenden Twitch-Stream am 21. November dürfte Entwickler Grinding Gear Games diese Pakete vorstellen. Mit einem epischen, neuen Trailer kündigt das Studio den Stream in der kommenden Woche an:

"Am 21. November (PST) erfahrt ihr alles, was ihr über Path of Exile 2 im Early Access wissen müsst! Während der GGG Live-Übertragung werden wir alle Aspekte des Spiels, die Inhalte, die ihr spielen könnt, einschließlich des Endspiels, und die Möglichkeiten, dem Early Access beizutreten, behandeln", heißt es in der Videobeschreibung.

Den Stream könnt ihr auf Twitch am 21. November um 21:00 Uhr deutscher Zeit verfolgen. Wie genau ihr am Early Access teilnehmen könnt, wird dort erst im Detail bekannt gegeben. Ihr erfahrt am Abend des 21. Novembers außerdem, welche Inhalte ihr im Early Access vor allen anderen zocken könnt.

Bereits Anfang Oktober kündigte der Entwickler, dass es in etwa einem Monat einen Stream zum Early Access geben werde. Bereits hier erklärte GGG, dass es spezielle Supporter-Packs geben wird und Spieler, die durch ihre Zahlungen bereits einen "Lifetime Support" geleistet haben, Zugriff auf den Frühzugang erhalten.

Zum Release wird das Spiel aber, wie gewohnt, kostenlos für alle Spieler sein.