Path of Exile 2 verschoben: Fans müssen bis Dezember auf den Early Access warten

Ursprünglich sollte Path of Exile 2 am 15. November 2024 in den Early Access gehen. Doch Entwickler Grinding Gear Games hat schlechte Neuigkeiten. Das ARPG erscheint nun erst am 6. Dezember für PC, PlayStation und Xbox Series. Somit verschiebt sich der Start des Hack'n'Slays um ganze drei Wochen.

In einem knapp zwei Minuten langen Video erklärt Game Director Jonathan Rogers, was Grinding Gear Games zu diesem Schritt bewegt hat.

Deshalb kommt Path of Exile 2 später

"Leider habe ich eine wirklich schlechte Nachricht. Wir müssen den frühen Zugang um drei Wochen verschieben. Das neue Datum ist der 6. Dezember. Das tut mir wirklich leid. Die Leute planen ihren Urlaub und andere Dinge rund um unsere Veröffentlichungen, aber wir müssen es einfach tun."

"Was ist also passiert? Nun, es hat sich herausgestellt, dass es nicht wirklich das Spiel selbst ist, mit dem wir in Verzug sind." Es seien stattdessen Arbeiten an den Servern und der Bereitstellung der Infrastruktur, die deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, als erwartet.

Weiter erklärt Rogers: "Eines der wichtigsten Versprechen, das wir gegeben haben, ist, dass alle Mikrotransaktionen sowohl in Path of Exile I als auch II funktionieren werden. Um das zu erreichen, müssen wir die Account-Systeme nicht nur für Path of Exile I und II, sondern auch für die Konsolenrealms integrieren."

"Das bedeutet, dass wir eine Menge Dinge ändern müssen. Wir müssen nicht nur einen Haufen neuer Systeme erstellen, sondern auch sicherstellen, dass nur alte Daten mit ihnen rückwärtskompatibel sind." Beim Migrieren dieser Datenbänke gibt es dann tausend neue Probleme, die Rogers hier beinahe humorvoll als "Dämonen" betitelt.

"Wir müssen alles perfekt machen, damit niemand etwas verliert, wofür er bezahlt hat, und damit niemand sein Konto verliert. Da wir den gesamten Backend-Code ändern, müssen wir gleichzeitig eine Menge Belastungstests durchführen, um sicherzustellen, dass die ganze Sache nicht zusammenbricht, wenn die riesige Anzahl von Spielern kommt, die wir zum Start erwarten."

Den eigentlich geplanten Starttermin könnte das Studio laut Rogers zwar einhalten, er sei sich jedoch sicher, dass der Launch dann nicht ohne Fehler vonstattengehen könne. "Genau diese Fehler dürfen wir uns nicht erlauben. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, den Start zu verschieben", sagt er. "Und das ist meine Schuld. Ich habe einfach nicht genug Zeit gelassen, um sicherzugehen, dass wir es schaffen können. Und das tut mir wirklich leid. Das hier tut wirklich weh."

In einem kommenden Livestream wird das Team ausführlich über alle Inhalte von Path of Exile 2 sprechen. Ein genaues Datum für diesen Stream hat Rogers im Video jedoch nicht genannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.