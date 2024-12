Path of Exile 2: Wann startet der Early Access? Alle Zeiten, Pre-Downloads und mehr

Wir stehen kurz vor dem offiziellen Start des Early Access von Path of Exile 2. Vorab hat Entwickler Grinding Gear Games bestätigt, dass ihr das Spiel vorab herunterladen könnt, um am Freitag, dem 6. Dezember, direkt durchstarten zu können. Obwohl der Titel selbst zum Release kostenlos sein wird, müsst ihr für die Teilnahme am Early Access etwas Geld ausgeben. Wir haben alle Infos zum Start des Early Access für euch, darunter die genauen globalen Startzeiten und Preload.

Startzeiten für den Early Access

Ursprünglich hätte der Early Access bereits vor einigen Wochen starten sollen, doch der Beginn der Testphase wurde auf Nikolaus geschoben, um den Entwicklern mehr Zeit für die Fertigstellung des Builds zu geben. Nun ist die Wartezeit jedoch fast vorüber.

Hier sind die Startzeiten des Early Access von Path of Exile 2:

PT: 11 Uhr am 6. Dezember

ET: 14 Uhr am 6. Dezember

GMT: 19 Uhr am 6. Dezember

CET: 20 Uhr am 6. Dezember (Ortszeit)

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Preload von Path of Exile 2

Entwickler Grinding Gear Games hat in einem Forenbeitrag bereits bestätigt, dass der PC-Client schon einige Stunden vor dem Release zum Download bereitsteht. Das wäre bei uns am 6. Dezember um 2:00 Uhr morgens. Das Spiel starten könnt ihr natürlich erst, sobald der Startschuss offiziell gefallen ist.

Wie nehmt ihr am Early Access teil? Um dabei zu sein, müsst ihr vorab eines der kostenpflichtigen Supporter-Packs kaufen. Diese gibt es ab etwa 28 Euro auf Steam, Epic Games, bei PlayStation und bei Xbox. So könnt ihr die neuen Inhalte des Hack'n'Slay-Spiels früher erleben.

Im Sommer hat der Entwickler bereits ihre neue Klasse vorgestellt. Diese ist die Hexe, eine Klasse, deren Spezialität es ist, Diener zu beschwören. Sie zählt zu den Zauberern und kann sowohl Helfer auferstehen lassen als auch Gegner mit Flüchen schwächen. Die Diener regenerieren sich jetzt alle gleichzeitig, um euch effektiver im Kampf zu unterstützen.