Path of Exile: Spieler zeigt spektakuläre Sammlung mit super seltenen Items, die viele Fans neidisch macht

Mit einem einzelnen Beitrag auf Reddit hat der User Present-Plankton-734 mit Sicherheit viele Fans von Path of Exile neidisch gemacht.

Path of Exile Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Release: 23. Oktober 2013

Entwickler / Publisher: Grinding Gear Games

In besagtem Beitrag zeigte er nämlich eine spektakuläre Sammlung mit Items, die es nicht mehr gibt oder die zwischenzeitlich angepasst wurden.

Eine Sammlung voller wertvoller Gegenstände

Technisch gesehen darf man in Path of Exile zwar keine Gegenstände für echtes Geld kaufen oder verkaufen, doch PC Gamer vermutet, dass der Wert dieser Sammlung bei mehr als 100.000 Dollar liegen könnte.

Seit dem Start von Path of Exile im Oktober 2013 läuft alle paar Monate eine neue Liga. Damit geht ein Reset einher, durch den alle Charaktere in den Standard-Modus verschoben werden. Mit diesem Modus befassen sich jedoch die wenigsten Spielerinnen und Spieler.

Viele wertvolle Objekte.

Dadurch wird dieser Modus aber zu einer Art Aufbewahrungskammer, denn Items werden hier im Gegensatz zu den Ligen nicht aktualisiert. Gibt es einen Nerf, einen Buff oder andere Änderungen, wirkt sich das auf Standard nicht aus. Zwischenzeitlich veränderte oder nicht mehr verfügbare Items existieren dort also weiterhin, das gilt auch für besondere Event-Items, Promo-Items und so weiter.

Ein besonderes Highlight in dieser Sammlung von Present-Plankton-734 ist zum Beispiel der blaue Ring, den ihr auf dem Screenshot oben in der Mitte seht. Davon existieren insgesamt nur vier Stück, sie stammen von Ende 2014/Anfang 2015 aus einem besonderen PvP-Event. Damals musste man viele, viele Punkte sammeln, um einen dieser Ringe zu erhalten, was jeweils zwei Spielern in den US- und EU-Regionen gelang.

Gegenüber PC Gamer wollte der User anonym bleiben, aus Furcht davor, dass sein Account kompromittiert oder gehackt werden könnte. Was bei der Sammlung nur allzu verständlich ist.

Einige User stellten auf Reddit zudem die Frage, wie Present-Plankton-734 all diese Items bekommen hat. Manche vermuteten, er habe sie mit echtem Geld gekauft oder zumindest Mirrors gekauft, um sie dann dagegen eintauschen zu können. Allerdings ist das Entwicklerstudio hier sehr wachsam und wenn man herausfinden würde, dass diese Sammlung durch solche Methoden entstanden ist, hätte Present-Plankton-734 nicht lang Freude daran.

Auf jeden Fall dürfte es eine Weile gedauert haben, das alles zusammenzustellen.