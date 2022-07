Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint Ende September für Konsolen

Prime Matter und Entwickler Owlcat Games haben einen neuen Release-Termin für die Konsolenversionen von Pathfinder: Wrath of the Righteous bestätigt.

Am 29. September 2022 erscheint das Rollenspiel nun für PlayStation und Xbox, ebenso kommt eine Cloud-Version für die Nintendo Switch.

Enhanced als Standard

Bei der Standardversion für Konsolen handelt es sich um die Enhanced Edition von Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Gleichzeitig wurde auch ein neuer DLC für die PC-Version des Rollenspiels angekündigt. Er heißt The Treasure of the Midnight Isles und erscheint am 11. August 2022.

Weitere Meldungen zu Pathfinder: Wrath of the Righteous:

"Die Inseln – verteilt über den schwarzen, abgrundtiefen Ozean – verbergen unbekannte Schätze und unaussprechliche Schrecken", heißt es dazu. "Die Spieler besteigen ein grimmiges, verfluchtes Schiff und brechen auf ins Unbekannte, wo sie ihr Glück oder ihr Verderben finden."