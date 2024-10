Call of Duty Black Ops 6: Diese Hardware brauchst du für den Shooter - PC-Anforderungen bestätigt

Die PC-Anforderungen von Activisions Shooter Call of Duty: Black Ops 6 stehen fest.

Eine Woche vor dem Release wiss t ihr also nun, ob ihr die nötige Hardware habt, um das Spiel vernünftig zu zocken.

Call of Duty: Black Ops 6 - Diese Hardware braucht ihr

Wie Activision mitteilt, unterstützt Black Ops 6 auf dem PC unter anderem Ultrawide-Monitore oder AMD FSR 3.1.

Ebenso habt ihr Zugriff auf eine "gewaltige Zahl an Optionen", um alles so einzustellen, dass ihr das "bestmögliche Spielerlebnis" habt.

Nachfolgend seht ihr jedenfalls die Mindestanforderungen sowie die empfohlene Konfiguration:

Minimum:

Betriebssystem Windows 10 64-bit Prozessor Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 1400 Arbeitsspeicher 8 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon RX 470 / Intel Arc A580 VRAM 2 GB Festplatte 102 GB freier Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem Windows 10/11 64-bit Prozessor Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1600X Arbeitsspeicher 12 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GTX 1080Ti oder RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600XT VRAM 8 GB Festplatte 102 GB freier Speicherplatz

Der Publisher weist zudem darauf hin, dass diese Spezifikationen nur für den Launch ändern und in Zukunft aktualisiert werden könnten. Durch erforderliche Updates könnte zudem noch mehr Speicherplatz benötigt werden.

Außerdem gibt es noch Angaben für "Competitive/4K Ultra", diese entnehmt ihr dem folgenden Bild:

Die PC-Anforderungen von Black Ops 6.

Zu bedenken ist, dass sich die Angaben für den benötigten Speicherplatz nur auf Black Ops 6 beziehen. Für Call of Duty Warzone müsst ihr zusätzlichen Spielraum einplanen.

Zuletzt hatte Activision Details zu den Belohnungen der Kampagne von Black OPs 6 bekannt gegeben. Zudem kommen Black Ops 6 und weitere Spiele bald zu Xbox Cloud Gaming.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 für Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation 4. Zum Launch kommt das Spiel auch in den Game Pass.