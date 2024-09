Call of Duty: Black Ops 6 kriegt 2 Controller von PDP - So sehen die Pads für PlayStation, Xbox und PC aus

PDP und Turtle Beach haben zwei neue Controller zu Activisions kommendem Shooter Call of Duty: Black Ops 6 vorgestellt.

Dabei handelt es sich um den Victrix Pro BFG Wireless Controller für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC sowie um den Rematch Glow Advanced Wired Controller für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Das haben die Controller zu bieten

PDP arbeitet nach eigenen Angaben seit 2017 mit Profi-Spielerinnen und -Spielern zusammen, um E-Sport-Equipment herzustellen. Zur Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 6 wurde der entsprechende Pro BFG Wireless Controller konzipiert.

Dieser ist demnach an das neue Omnimovement in Black Ops 6 angepasst. Dieses Feature lässt euch in jede beliebige Richtung sprinten, springen und gleiten. Der Controller besitzt vier programmierbare Buttons auf der Rückseite und austauschbare Teile.

Xbox-Fans bekommen einen besonderen Controller, der ein im Dunkeln leuchtendes Design hat und mithilfe der PDP Control Hub App anpassbar ist. Hier gibt es zwei programmierbare Buttons auf der Rückseite.

Das Design des Rematch Glow Advanced Wired Controllers ist auch deutlich bunter gestaltet als beim Pro BFG Wireless.

So sehen die beiden Controller aus:

Der Controller für PS5, PS4 und PC kann ab heute für 199,99 Euro auf PDP.com, bei Amazon und anderen Einzelhändlern vorbestellt werden. Er scheint am 25. Oktober 2024. Wie alle Pro BFG Controller kann auch dieser mit magnetischen Hall-Effect-Modulen aufgerüstet wird. Diese bekommt ihr separat bei Victrix.com oder Turtle Beach.

Der Xbox-Controller ist mit 39,99 Euro ein gutes Stück günstiger und ebenfalls auf PDP.com, bei Amazon und anderen teilnehmenden Händlern vorbestellbar.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint wiederum am 25. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Einen Early Access für die Kampagne wird es in diesem Jahr nicht geben, jeder kann gleichzeitig loslegen.

Für Alex hat Black Ops 6 die beste und bescheuertste Idee eines Call of Duty seit Jahren.