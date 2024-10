Perfekt auf Dragon Age The Veilguard vorbereitet: Diese Bücher, Filme und Comics gibt es

In Kürze erscheint BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard, aber wie bereitet ihr euch eigentlich optimal darauf vor? Nun, grundsätzlich ist das nicht zwingend erforderlich, um mit dem neuen Teil seinen Spaß haben zu können, aber das Dragon-Age-Universum ist groß und bietet viel Material, in das ihr eintauchen könnt.

Nachfolgend zeigen wir euch, mit welchen Spielen, Filmen und Serien, Romanen und Comics ihr euch befassen könnt, um euer Wissen über die Welt von Dragon Age zu vertiefen.

Dragon Age: Spiele und Erweiterungen

Die Reihe hat ihren Ursprung in Dragon Age: Origins, das im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Insgesamt erhielt das Spiel gleich neun DLCs und Erweiterungen im Release-Jahr und im Jahr darauf: The Stone Prisoner, Warden's Keep, A Tale of Orzammar, Return to Ostagar, Awakening, The Darkspawn Chronicles, Leliana's Song, The Golems of Amgarrak, Witch Hunt.

2011 ging es dann mit Dragon Age 2 weiter, das später um die Download-Inhalte The Exiled Prince, Legacy und Mark of the Assassin.

Der dritte Teil der Reihe, Dragon Age: Inquisition, wurde im Jahr 2014 veröffentlicht. Zwischen diesem Spiel und The Veilguard sind also ganze zehn Jahre vergangen. Eine lange Wartezeit! Für Inquisition erschienen Jaws of Hakkon, The Descent und Trespasser als DLCs.

Dragon Age: Filme und Serien

Die Zahl der Ausflüge von Dragon Age in Film und Fernsehen sind begrenzt. Dragon Age: Dawn of the Seeker ist ein japanischer Anime-Film aus dem Jahr 2012 und geht näher auf die Hintergrundgeschichte des Charakters Cassandra Pentaghast.

Neuer ist da schon die animierte Netflix-Serie Dragon Age: Absolution, die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Sie spielt in Tevinter und konzentriert sich auf die Elfensöldnerin Miriam, die mithilfe ihrer Mitstreiter einen von Blutmagie beeinflussten Ring stehlen möchte. Dabei muss sie sich auch den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen.

Dragon Age: Romane und andere Bücher

Über die Jahre hinweg sind verschiedene Romane, Artbooks und andere Bücher zum Dragon-Age-Franchise erschienen. Hier ein Überblick:

Romane:

Andere Bücher:

Dragon Age: Comics

Neben mehreren Romanen wurden auch mehrere verschiedene Comics zur Reihe veröffentlicht. Hier ein Überblick darüber:

Dragon Age: Tabletop-RPGs

Wer sich noch mehr in die Welt von Dragon Age vertiefen möchte, kann das mit eigenen Charakteren und Geschichten tun. Um euch dabei zu helfen, wurden drei Sets mit Regelbüchern sowie ein Buch namens Faces of Thedas: A Dragon Age RPG Sourcebook mit Adaptionen von NPC-Charakteren aus den Dragon-Age-Videospielen veröffentlicht.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Bereitet ihr euch besonders darauf vor?