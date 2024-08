Persona 3 Reload: Episode Aigis hätte ruhig noch mehr verändern dürfen

Mit der dritten und letzten Welle des Erweiterungspasses erscheint am 10. September 2024 auch der besondere DLC "Episode Aigis: The Answer" für Persona 3 Reload. Ein notwendiger Inhalt für die Geschichte, denn das Ende von Persona 3 kann durchaus für Verwirrung sorgen. Doch was macht Episode Aigis in Reload anders als in der ursprünglichen FES-Version und ist es genug? In meiner rund 50-minütigen Demo konnte ich bereits in den Anfang reinschnuppern, um diesen Fragen nachzugehen.

Sollten euch der Preis der Erweiterung und die neue Musik aus dem Soundtrack interessieren oder wollt ihr die neue Figur 'Metis' im Reload-Stil sehen, schaut doch mal ins obige Video!

Im Grunde war es mir schon klar: Episode Aigis bleibt besonders der Geschichte des Originals treu. Die Schüler der Spezialtruppe "SEES" werden in einer Zeitschleife gefangen und finden in ihrem Wohnheim ein großes Loch, das sie in den Abgrund der Zeit (Abyss of Time) lockt. Aigis übernimmt dabei die Hauptrolle. Nun könnt ihr die Androidin natürlich selbst steuern und besser kennenlernen. Im Laufe der ersten Stunde fiel mir auf, dass Gespräche, Kleidung und sogar die räumliche Anordnung der Figuren während wichtiger Ereignisse originalgetreu rekreiert wurden. Es ändern sich lediglich einzelne Sätze, um die Dynamik zwischen den Figuren etwas harmonischer zu gestalten. Gerade Junpei fällt dabei positiv auf. Auch visuelle Überarbeitungen, die man bereits aus Reload kennt (zum Beispiel die neue SEES-Uniform, die auch auf Metis übergeht), fallen auf.

Natürlich habe ich erwartet, dass sich der neue DLC zu Reload so verhält, wie Persona 3 zu seiner Neuauflage, etwas Frust kommt dennoch auf, denn das wäre doch die optimale Gelegenheit, Metis mehr Tiefe zu verleihen. Die neue Figur, die im DLC vorkommt, lechzt nämlich nervtötend und ohne Pause um die Aufmerksamkeit ihrer 'Schwester' und das seit FES. Sie sympathischer zu gestalten, hat sich doch so angeboten! Ähnlich nervig ist, wie die SEES-Truppe, die man ja bereits seit etlichen Stunden kennt, wieder mal die Immersion bricht, wenn sie nicht verstehen wollen, wessen Schatten sie durch den Abgrund der Zeit jagen. Es ist ganz offensichtlich Makoto, die eigentliche Hauptfigur des Spiels.

Ähnlich erwartungsgemäß, aber überhaupt nicht negativ, sind die kleinen Änderungen im zufallsgenerierten Dungeon, die von Reload übernommen wurden. Heißt also: Mehr zerstörbare Gegenstände, neue Truhen, keine Minigames mit Tarotkarten, sondern freie Auswahl, sowie Figurenwechsel im Kampf, sobald man eine Schwäche des Gegners trifft. Aber nicht alles bleibt beim Alten, denn es gab auch schon sehr gelungene Neuerungen.

Ich durfte beispielsweise bereits das brandneue Opening genießen, das mitsamt Song für die Reload-Variante von "The Answer" geschrieben wurde und auch die neuen Zwischensequenzen sehen, die ebenfalls neu animiert wurden. Weil Metis nun ebenfalls den Kämpfen beitritt und Aigis die Hauptrolle übernimmt, gibt es außerdem neue Theurgien, die zu beiden Figuren passen. Bisher zumindest, denn der neue DLC soll rund 30 Stunden lang sein. Das ist deutlich länger als das Original, weil am Ende neue Inhalte folgen sollen, auf die ich allerdings noch keinen Blick geworfen habe.

Insgesamt entspricht Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer genau dem, was ich erwartet habe. Richtig spannende Neuerungen könnten noch am Ende überraschen. Trotz der Kritikpunkte bin ich allerdings bereits in der ersten knappen Stunde in einen so guten Spielfluss gekommen, dass ich am liebsten gleich den ganzen DLC wiederholen will. Es ist tatsächlich schön, die SEES-Truppe noch mal zu sehen (wenn ich Metis ausblenden kann) und ein zweiter Abschluss wird ja auch nicht schaden. Zumindest so lange, bis es in Persona 4: Arena Ultimax weitergeht.