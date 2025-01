PGA Tour 2K25: Beim Namen EvoSwing-Mechanik zuckt ihr nur mit den Schultern? Neuer Gameplay-Trailer erklärt es euch genauer und zeigt die bessere Grafik

Mit einem neuen Gameplay-Trailer stellen 2K Games und die HB Studios die Neuerungen von PGA Tour 2K25 etwas näher vor.

PGA Tour 2K25 Genre: Golfsimulation

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 28. Februar 2025 / 21. Februar 2025 (Early Access)

Entwickler / Publisher: HB Studios / 2K Games

Unter anderem präsentiert euch das Video die verbesserte Grafik, neue Anpassungsmöglichkeiten und die EvoSwing-Mechanik.

Neuerungen im Überblickk

Die neue EvoSwing-Mechanik, mit der ihr eure Bälle auf die Reise schickt, wird unter anderem durch neue Schlagarten, Ballflüge, Rollphysik und visuelle Verbesserungen ergänzt.

Euer Schwung wird dabei in vier Bereiche unterteilt: Kontakt, Rhythmus, Übergang und Schwungbahn. Diese Bereiche werden vom Spiel gemessen und entsprechend belohnt oder bestraft.

Neu ist der Perfect Swing, mit dem man eine "völlig neue Schwierigkeitsstufe" einführt, wodurch der Einfluss äußerer Bedingungen auf euren Schwung reduziert wird: "Diese zugängliche Einstellung ermöglicht es sowohl neuen als auch erfahrenen Spielerinnen und Spielern, den Nervenkitzel zu erleben, Fairways und Grüns wie ein Profi zu treffen", heißt es.

Weiterhin bekommt ihr einen Vorgeschmack auf verschiedene bekannte Major-Turniere, unter anderem die PGA-Championship in Quail Hollow, die U.S. Open im Oakmont Country Club und die 153. Open im Royal Portrush Golf Club sowie PGA TOUR-Turniere wie das AT&T Pebble Beach Pro-Am in Pebble Beach, THE PLAYERS Championship im TPC Sawgrass und viele mehr.

Ebenfalls wieder mit dabei ist das plattformübergreifende Ranglisten-Matchmaking, wenn ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern messen möchtet. Dadurch steht euch eine größere Auswahl an potenziellen Konkurrentinnen und Konkurrenten zur Verfügung.

PGA Tour 2K25 wird am 28. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer die Deluxe Edition oder die Legend Edition des Spiels vorbestellt, kann bereits ab dem 21. Februar 2025 spielen.