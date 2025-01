Phantom Blade Zero: Das Action-RPG verzeiht euch mehr, denn es hat vier Schwierigkeitsgrade zu bieten - Auch bei Bossen macht man es euch etwas einfacher

Mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden will das Action-Rollenspiel Phantom Blade Zero verschiedene Arten von Spielerinnen und Spielern ansprechen.

Phantom Blade Zero Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: S-Game / S-Game

Auf den ersten Blick mag der Titel zwar ähnlich wie ein Souls-like aussehen, präsentiert sich aber wohl etwas einsteigerfreundlicher, denn es gibt vier Schwierigkeitsgrade.

Jeder kann Phantom Blade Zero spielen

Neue Infos zum Spiel kommen aus verschiedenen chinesischen Previews zum Spiel (via MP1st) und verraten uns nicht nur mehr Details zu besagten Schwierigkeitsgraden, die von "Easy" bis "Extremely Hard" reichen.

Letztlich gibt es also auch eine echte Herausforderung, wenn ihr genau danach sucht. Wie genau sich die Schwierigkeitsgrade im Detail unterscheiden, bleibt aber erst einmal noch offen.

Ebenso wenig sollen euch Bosskämpfe frustrieren. Diese bestehen aus mindestens zwei Phasen. Wenn ihr in einer der späteren Phasen sterbt, müsst ihr demnach nicht mehr komplett von vorne beginnen, sondern startet wieder bei Phase zwei. So spart ihr euch Zeit und gegebenenfalls auch ein paar Nerven.

Den Berichten zufolge ist die Hauptstory von Phantom Blade Zero übrigens zwischen 20 und 30 Stunden lang. Darüber hinaus gebe es noch zusätzliche Inhalte, die euch noch einmal rund 20 Stunden beschäftigen können.

In einem separaten Modus besteht die Möglichkeit, noch einmal gegen zuvor schon besiegte Bosse anzutreten. Schlagt ihr sie noch einmal, könnt ihr wohl auch noch einige versteckte Bosse freischalten.

In diesem Monat hatte das Entwicklerstudio S-Game einen neuen Trailer zu Phantom Blade Zero veröffentlicht, der in knapp sechs Minuten den Martial-Arts-Kampfstil des Protagonisten und mehr zeigt.

Einen Release-Termin für Phantom Blade Zero gibt es übrigens weiterhin nicht, das Spiel soll für die PlayStation 5 und für den PC erscheinen.