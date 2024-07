Phantom Blade Zero: Kämpfe, Bosse und mehr in einer knappen Viertelstunde Gameplay

Die ChinaJoy hatte dieses Jahr einiges zu bieten. Darunter auch Phantom Blade Zero, das neue Action-Rollenspiel des chinesischen Entwicklers S-Game. Bei einem kleinen Trailer blieb es hier jedoch nicht. Ganze 14 Minuten Gameplay gab es bei der Präsentation zu sehen.

Tiefer Einblick in die Kämpfe von Phantom Blade Zero

Am vergangenen Wochenende wurden auf der Shanghai die China Digital Entertainment Expo and Conference 2024, der lange Name für die ChinaJoy, einige Spiele und Trailer vorgestellt. Phantom Blade Zero nimmt sich in ihrem Teil der Show direkt eine knappe Viertelstunde Zeit, um den Fans das Kampfsystem und erste Bosse zu präsentieren.

Bei Phantom Balde Zero müsst ihr vor allem schnell reagieren können, um gegen die Feinde bestehen zu können. Das wird in den Bosskämpfen des Gameplay-Videos deutlich. Auch das Parieren spielt eine wichtige Rolle. Immerhin könnt ihr euch einen der verschiedenen Schwierigkeitsgrade aussuchen, damit ihr es schön schwer oder einigermaßen entspannt angehen könnt.

Insgesamt sollt ihr dabei dann 30 bis 40 Spielstunden zocken können. Abseits der Kämpfe gibt es natürlich auch eine Rahmengeschichte. Soul ist der Protagonist und will sich für einen großen Betrug rächen. Für diesen Rachefeldzug bleibt ihm allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Tagen. 66 Tage, um genau zu sein.

Bisher gibt es leider noch kein Veröffentlichungsdatum für Phantom Blade Zero. Irgendwann erscheint es also für PC und PS5. Ein wenig gedulden müsst ihr euch noch.