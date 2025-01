Phantom Blade Zero: Fans sollten sich den 22. Januar im Kalender anstreichen – Entwickler S-Game betont, es wird kein klassisches Souls-like

Das Action-Game Phantom Blade Zero vom Entwicklerstudio S-Game konnte man schon auf der gamescom 204 anspielen. Mit seinem neuen Kampfsystem und seiner fernöstlichen Ästhetik, die an moderne Klassiker wie Nioh oder Ghost of Tsushima erinnert, hat das Spiel bereits einige hohe Erwartungen in der Community geschaffen. Nun kündigten die Entwickler von S-Game einen Gameplay-Trailer an, der am 22. Januar 2025 um 5 Uhr morgens erscheinen soll. Der Release des Spiels ist angeblich für den Herbst 2026 geplant.

Phantom Blade Zero Genre: Actionspiel

Plattform: PS5, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: S-Game / S-Game

Neuer Trailer zeigt den Gameplay-Mix

Der kommende Trailer rückt Bosskampf-Sequenzen in den Fokus und gibt einen detaillierten Einblick in die besonderen Kampfmechaniken des Spiels. Bereits gezeigte Gameplay-Szenen haben mit ihrem flüssigen und dynamischen Stil beeindruckt, der fast an choreografierte Quick-Time-Events erinnert. Viele Fans sind gespannt, ob Phantom Blade Zero die bisher gezeigten Versprechen auch in der finalen Version einlösen kann. Das Spiel wird oft mit Titeln wie Sekiro und anderen Souls-like-Spielen verglichen. Die Entwickler betonen jedoch, dass die Ähnlichkeiten hauptsächlich in der Ästhetik und im Level-Design liegen. Die Kampfelemente hingegen erinnern an actiongeladene Klassiker wie Devil May Cry oder Ninja Gaiden, was den Titel zu einer spannenden Mischung machen könnte.

🎉 A brand-new #PhantomBladeZero trailer is coming January 21st at 8 PM PST!



Witness an intense, unedited Boss Fight gameplay video that showcases our bold innovations and deep dive into crafting the ultimate melee combat experience.



🐍 Join us in celebrating the Year of the… pic.twitter.com/fVZghGbsDc — Phantom Blade Zero (@pbzero_official) January 13, 2025 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ausblick auf kommende Updates

Zusätzlich möchten die Entwickler die Veröffentlichung des Trailers symbolisch mit dem chinesischen Jahr der Schlange verbinden, das am 29. Januar 2025 beginnt. Dies deutet darauf hin, dass im Laufe des Jahres weitere Details, Trailer und Updates zum Spiel folgen könnten. Mit dieser Ankündigung möchten die Entwickler die Vorfreude der Fans weiter steigern und die Wartezeit bis zum Release ein wenig verkürzen, während sie mehr über das Spiel enthüllen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der Trailer-Termin am 22. Januar 2025 ist ein Pflichttermin für alle Fans von Action-Games mmit fernöstlichem Touch. Phantom Blade Zero könnte sich als ein Hidden-Gem der kommenden Jahre erweisen. Spieler hoffen auf weitere spannende Enthüllungen und einen Titel, der die hohen Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern vielleicht sogar übertrifft.