Phantom Blade Zero: S-Game zeigt euch sechs Minuten lang den actiongeladenen Martial-Arts-Kampfstil des Protagonisten – einen tödlichen Verrat aufzudecken, um seinen Namen reinzuwaschen

Mit einem neuen Gameplay-Trailer begrüßt das Action-RPG Phantom Blade Zero das neue Jahr. Der Trailer zeigt neue Actionsequenzen und gibt tiefere Einblicke in die düstere Welt des Spiels. Entwickelt von S-Game, verspricht der Titel ein cineastisches Erlebnis, das besonders Fans von Martial-Arts und Actionspielen begeistern dürfte.

Phantom Blade Zero Genre: Actionspiel

Plattform: PS5, PC

Release: TBD

Entwickler / Publisher: S-Game / S-Game

Martial-Arts-Action in cineastischen Kämpfen

Der Trailer zeigt euch sechs Minuten lang die Kampftechniken des Protagonisten Soul vor, damit ihr ihn auch ein wenig besser kennenlernt. Er hat einige Tricks auf Lager und kann mit vielen verschiedenen Waffen umgehen und ist in Kämpfen gegen seine Gegner rasend schnell. Die Moves von Soul erinnern sehr stark an Martial-Arts, wie aus den Kampfstilen von Bruce Lee. Die flüssigen Animationen zeigen, wie viel Interesse die Entwickler daran haben, den Kampfstil so spannend und perfekt darzustellen.

Ein Assassine auf der Suche nach Gerechtigkeit

Soul ist ein Elite-Assassine, der im Auftrag einer Organisation "Der Orden" agiert. Durch einen tödlichen Verrat wird der arme Soul des Mordes vorgeworfen und bei seiner Flucht auch noch verletzt. Doch zu seinem Glück trifft er auf einen Heiler, der ihn wieder zusammenflickt und ihm 66 Tage Zeit gibt, um seine Unschuld zu beweisen. Doch seine Reise wird keine einfache sein, denn Soul muss sich gefährlichen Monstern und Feinden widersetzen, um seinen Namen reinzuwaschen.

Das Entwicklerstudio S-GAME beschreibt das Spiel selbst als "Kung-Fu Punk" – eine Mischung aus Martial-Arts-Action, düsterer Atmosphäre und einer Prise Steampunk-Ästhetik. Diese Kombination soll mal etwas ganz Neues sein und frischen Wind in das Action-Genre wehen.

Das Action-Rollenspiel soll für PlayStation 5 und PC erscheinen, ein Veröffentlichungsdatum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Jedoch könnte Phantom Blade Zero für Ninja- und Martial-Arts-Fans ein richtig guter Titel werden und durch seine flüssigen Kampfanimationen viele neue Fans an sich locken. Es bleibt also spannend, was S-GAME noch in Zukunft über Phantom Blade Zero zeigen wird. Wie findet ihr den Titel bis jetzt?