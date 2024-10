Phasmophbia kommt noch vor Halloween auf PS5 und Xbox Series

So wie es aussieht, müsst ihr nur noch wenige Wochen, ja fast nur noch Tage, auf den Konsolen-Release von Phasmophobia warten. Das Koop-Survival-Hooror-Spiel von Kinetic Games war besonders zum Launch im Jahr 2021 sehr beliebt. Der Titel erschien damals jedoch nur auf dem PC. Die Versionen für die PlayStation 5, PS VR 2 und die Xbox Series erscheinen noch in diesem Monat.

Paranormale Phänomene in Phasmophobia

Während die PC-Spieler sich seit Jahren in den von Geistern besessenen Häusern gruseln durften, schauten Xbox- und PlayStation-Spieler lange in die Röhre. Der Konsolen-Release wurde mehrmals verschoben. Schade, denn so kamen die Spieler lange nicht in den Genuss des "äußerst positiv" auf Steam bewerteten Spiels.

Jetzt steht der Release-Termin für die Konsolen fest. Auf Xbox Series, PlayStation 5 und PS VR 2 könnt ihr Phasmophobia ab dem 29. Oktober 2024 kaufen - perfekt, um an Halloween den Geistern "Hallo" zu sagen. Während des Xbox-Partner-Streams wurde das Veröffentlichungsdatum enthüllt.

"Die Community hat nach Konsolenversionen gefragt und eine Weile darauf gewartet. Das Entwicklungsteam von Kinetic Games hat außergewöhnlich hart gearbeitet, um diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen", so die Entwickler von Kinetic Games. Mehr als 20 Millionen Spieler haben den Titel bereits in ihrer Bibliothek.

Aktuell befindet sich Phasmophobia dort immer noch im Early Access und erhält laufend Updates. Wann die Geisterstunde endlich final schlägt, steht bisher nicht fest. Am Spielspaß ändert das jedoch nichts.

In Phasmophobia geht ihr zusammen mit bis zu drei Spielern auf Geisterjagd. Ihr müsst den Geist allerdings nicht töten oder einfangen. Als Ermittler des Paranormalen müsst ihr den Spuk aufzeichnen. Dabei setzt ihr unter Umständen euer Leben aufs Spiel.

Mit verschiedenen Instrumenten und Messgeräten versucht ihr, Geister und andere Wesen der Nacht aus den Schatten zu locken. Schlagen die Türen, spielen die Lichter verrückt und hört ihr gruselige Stimmen, müsst ihr all das aufnehmen und dabei aufpassen, dass ihr nicht selbst zum Geist gemacht werdet. Leider bin ich in meiner allerersten Runde so fasziniert von den Phänomenen in einer Wohnung gewesen, dass ich die Zeit vergaß und mich der Geist einsperrte und ... na ja ... tötete.