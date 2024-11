Pioneers of Pagonia: Lang erwartetes und bisher größtes Update kommt noch vor dem ersten Geburtstag

Pioneers of Pagonia, der Mix aus Aufbaustrategiespiel und Wirtschaftssimulation von Envision Entertainment, erhält in Kürze sein bisher größtes Update.

Am 21. November 2024 erscheint das neue Magie-Update, zu dem nun ein erster Teaser veröffentlicht wurde.

Pioneers of Pagonia wird magisch

Es soll zugleich nicht nur das größte, sondern auch das "wichtigste Update des Jahres" für das Spiel sein. Mit dabei sind verschiedene Neuerungen.

Dazu zählen zum Beispiel "Die Verfluchten" als neuer Feindtyp. Dieser korrumpiert mit seinen Kräften die Natur und missbraucht sie für eigene Zwecke.

"Nur Einheiten mit Kenntnissen der Magie können die Flüche entfernen und so verhindern, dass die Verfluchten ihre Rituale erfolgreich durchführen und über ihre Portale bedrohliche Angriffswellen eindringen", heißt es.

Mit dem Schatzsucher beziehungsweise der Schatzsucherin gibt es zudem eine neue Entdecker-Einheit, die ihr verwenden könnt.

Auch im Hinblick auf den Kampf gibt es Änderungen beziehungsweise Neuerungen. Envision Entertainment verspricht ein überarbeitetes Kampfsystem und mit Hexer sowie Zauberinnen neue Kampfeinheiten. Diese benötigen allerdings eine spezielle Bewaffnung und Ausrüstung, damit sie es mit den Verfluchten aufnehmen können.

Obendrein erwarten euch im Magie-Update noch neue Ressourcen, Gebäudetypen, Einheiten und Produktionsketten.

Das große Magie-Update erscheint somit kurz vor dem ersten Geburtstag des Spiels am 13. Dezember 2024. Ein Jahr zuvor startete es auf Steam in den Early Access. Die Bewertungen von Pioneers of Pagonia auf Steam sind insgesamt "sehr positiv". Von knapp 3.100 Reviews sind 83 Prozent positiv.

Ende Juni hatte das Studio das Bergbau-Update für das Spiel veröffentlicht. Es brachte den Geologen als neue Einheit mit, führte neue Gebäude sowie schlagkräftige Kampfeinheiten ein, die es mit neuen Feinden aufnehmen können.