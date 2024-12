Pioneers of Pagonia: Wie geht es 2025 weiter? Neue Roadmap veröffentlicht

Envision Entertainment feiert den ersten Geburtstag seiner Wirtschaftssimulation Pioneers of Pagonia.

Anlässlich dessen wurde nicht nur ein Mini-Update veröffentlicht, sondern auch eine Roadmap mit Ausblick auf das Jahr 2025.

Winterliches Feeling in Pioneers of Pagonia

Mit dem neuen Mini-Updatae bringt man passend zur Jahreszeit etwas "winterliches Flair" in Pioneers of Pagonia. Darüber hinaus ist auf Steam ab sofort ein offizielles Guidebook in der Builder's Edition für Neueinsteiger verfügbar.

Im neuen Anniversary Trailer blickt das Studio rund um Creative Director und Siedler-Schöpfer Volker Wertich nicht nur in die Zukunft, sondern auch zurück auf das, was bisher erreicht wurde:

Für 2025 sind unter anderem stetige Verbesserungen des Spiels geplant, unter anderem wird es zum Release der Version 1.0 eine Story-Kampagne geben, "deren Story von einem etablierten Fantasy-Buchautor geschrieben wird".

Außerdem soll es auf den Karten neue Herausforderungen geben und umfangreicher Modding-Support ist vorgesehen. Ein weiteres Roadmap-Update soll im zweiten Quartal 2025 folgen.

Die aktuelle Roadmap von Pioneers of Pagonia.

Mit Blick auf die Vergangenheit wurden bisher mehr als 150 Quality-of-Life-Anpassungen mit vielen Verbesserungen an der Steuerung, Spielmechaniken, Spieleinstieg und optischen Überarbeitungen vorgenommen, ebenso gab es im Laufe des Jahres vier große Inhaltsupdates.

"Auf das Wirtschaftsupdate mit neuen Gebäuden und Einheiten im 1. Quartal folgte das Shared Co-op Update im April, um gemeinsam mit Familie und Freunden wuseln zu können", heißt es. "Das Bergbau-Update im Juni brachte nicht nur mit dem ikonischen Geologen und den sich ausbreitenden Scavs neue Tiefe ins Spiel. Gerade erst im November erschien mit dem Magie Update das letzte und bisher größte Content-Update in diesem Jahr mit neuen magischen Einheiten, Feinden und Ressourcen und der Überarbeitung des Kampfsystems."

Aufgrund der vielen Neuerungen und Ergänzen wird Envision im Frühjahr 2025 zudem den Verkaufspreis von Pioneers of Pagonia anheben.