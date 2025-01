Die Piratencrew von Like A Dragon: Pirate Yakuza fühlt sich manchmal an, wie ein Zirkus. Aber ich hab' trotzdem richtig Bock auf die neuen Schiffsschlachten und Majimas Luftkombos

Mit Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii führt Sega die Spin-off-Reihe zur beliebten Yakuza-Reihe fort. Im neuen Spiel habt ihr die Möglichkeit, endlich in die Rolle von Fan-Liebling Majima zu schlüpfen und ihn (sowie seine riesige Piratencew) durch Hawaii, Madlantis und viele weitere Inseln zu manövrieren. Und da ihr es für Yakuza unüblich mit einigen Schiffsschlachten zu tun bekommt, bin ich zu Londons Golden Hinde gereist, um im passenden Ambiente schon zwei Stunden mit der PS5-Version des Spiels zu verbringen.

Vergesst nicht: Wie flüssig das Spiel läuft, wie die Grafik aussieht und wie das Spiel klingt, seht ihr im obigen Video.

Pirate Yakuza spielt zwar offiziell sechs Monate nach den Ereignissen aus Like A Dragon: Infinite Wealth, doch das Entwicklerteam will die abgefahrene Piraten-Action auch Neueinsteigern zugänglich machen. Das erzählte uns der vor Ort anwesende Hiroyuki Sakamoto, der auch schon beim Samurai-Abenteuer Isshin! und Agenten-Kiryu in Gaiden die Position als Chief Producer einnahm. Deshalb verliert Majima seine Erinnerungen, als er auf einer kleinen Insel angeschwemmt wird. Ein kleiner Junge, Noah, hilft dem Gestrandeten und wird so schnell zu einem wichtigen Begleiter auf der Suche nach Majimas verlorenen Erinnerungen. Ihr müsst also wirklich nicht den Kontext aus den letzten neun Spielen kennen, um hier Spaß zu haben.

1 of 12 Attribution

Das Herzstück von Majimas Piratenspiel liegt aber, so mein Eindruck bisher, sowieso darin von der Hauptmission abzuweichen. Yakuza-typisch erwarten euch eine Menge Minispiele, darunter wieder gute Ports von alten Sega-Klassikern, wie Alex Kidd oder The Ocean Hunter. Hawaii und auch einige Inseln könnt ihr wieder frei erkunden, begegnet dabei natürlich immer wieder Straßenschlägern. Majima hat zwei verrückte Kampfstile, die unterschiedlicher nicht sein könnten (Details im Video). Ein besonderes Merkmal ist dabei die Sprungtaste - ja zum ersten Mal in der gesamten Brawler-Reihe gibt es nun auch Luftkämpfe!

Ein weiterer Höhepunkt ist der Verbrecherhort Madlantis. Denn zu einem Piraten gehört ein Schiff, das ihr, wie Majima selbst, frei gestalten könnt. Wenn ihr zum Beispiel denkt, ein pinkes Girlypop-Schiff passt zu Majima, ist das möglich - aber wieso sollte jemand sowas tun? Euer Schiff nutzt ihr zwar auch, um in der Geschichte neue Inseln zu entdecken und dabei begegnen euch auch mal gegnerische Piraten, doch richtig spannend werden erst die Herausforderungen in Madlantis. In vier verschiedenen Modi kann sich eure Crew dabei gegen die Feinde beweisen. Entweder in Schiffsschlachten, Bordkämpfen, Duellen oder einer Kette aus allen diesen Dingen.

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaiii Genre: Action-Adventure, Brawler, Piraten

Plattform: PC

Release: 21. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Ryu Ga Gotoku / Sega

Wenn euch der etwas unsaubere Grafikstil, sowie die düstere Lichtstimmung in Madlantis nichts ausmacht, wird euch im kommenden Like A Dragon Spin-off genau das erwarten, was man von der Reihe kennt. Nur trägt eben alles Majimas verrückte Handschrift. Heißt, die Stimmung ist etwas übertriebener und intensiver. Besonders erfreulich waren für mich bisher die neuen Spielelemente, wie die Sprungtaste oder die großen Schiffsschlachten. So richtig können wir das Spiel natürlich erst im Test bewerten, aber schon in der Vorschau fühlt sich Yakuza Pirates erwartungsgemäß und vertraut an.