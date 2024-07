Marvel 1943: Rise of Hydra hat einen Publisher gefunden, wer bringt den Titel der Uncharted Schöpferin?

Plaion hat sich die Vertriebsrechte für das kommende Marvel 1943: Rise of Hydra gesichert.

Das Unternehmen (früher als Koch Media bekannt) ist eine "weltweite Vertriebspartnerschaft" mit dem Entwicklerstudio Skydance Games eingegangen.

Der perfekte Partner

Marvel 1943: Rise of Hydra wurde im März 2024 auf der Game Developers Conference (GDC) enthüllt und zeigt Drew Moerlein als Captain America und Khary Payton als Black Panther.

Das Spiel soll irgendwann 2025 erscheinen und die Entwicklung wird von Uncharted-Schöpferin Amy Hennig geleitet.

"Wir glauben, dass Plaion der perfekte Vertriebspartner für die weltweite Multi-Plattform-Veröffentlichung von Marvel 1943: Rise of Hydra ist", sagt Skydance' Co-Präsident Julian Beak.

"Für den Debüttitel unseres Studios entwickeln wir eine neue Marvel-Geschichte unter der Leitung von Amy Hennig. Wir sind begeistert, einen weltweiten Vertriebspartner gefunden zu haben, der unsere ambitionierte Vision für dieses Projekt teilt."

"In den Wirren des Krieges prallen Welten aufeinander", heißt es. "Captain America und Azzuri, der Black Panther der 1940er Jahre, müssen ihre Differenzen überwinden und eine unangenehme Allianz bilden, um sich ihrem gemeinsamen Feind zu stellen. An der Seite von Gabriel Jones von den Howling Commandos und Nanali, einer Spionin aus Wakanda im besetzten Paris, müssen sie ihre Kräfte bündeln, um ein finsteres Komplott zu stoppen, das die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs in den ultimativen Aufstieg von Hydra zu verwandeln droht."