PS Store: Über 2.500 neue Angebote für PS5 und PS4 - Die besten Deals beim Planet der Rabatte

Die Angebotsaktion Planet der Rabatte ist zurück im PlayStation Store. Sony lockt euch mit Preisreduzierungen von bis zu 75 Prozent und hat insgesamt mehr als 2.500 Angebote zu bieten.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 27. Februar 2025 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten und interessantesten Angebote für euch heraus:

Resident Evil 4 Remake (19,99 €, 50 Prozent Rabatt)

In Resident Evil 4 sind sechs Jahre nach der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Einer der Überlebenden, Leon S. Kennedy, wurde nun mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Die Spur führt ihn nach Europa und in ein entlegenes Dorf, wo mit den Einwohern jedoch einiges nicht stimmt.

Dragon's Dogma 2 (39,74 €, 47 Prozent Rabatt)

Das Einzelspieler-Action-RPG Dragon's Dogma 2 verspricht euch eine tiefgründige Fantasy-Welt, in der ihr eure gänzlich eigenen Erfahrungen machen sollt, vom Aussehen eures Charakters bis hin zur Gruppe von Begleitern und die Herangehensweise an verschiedene Herausforderungen. Eure von der KI gesteuerten Vasallen unterstützen euch dabei in den Kämpfen.

Sucht in Resident Evil 4 nach der Tochter des Präsidenten.

Rise of the Ronin (49,59 €, 38 Prozent Rabatt)

Als einsamer und namenloser Krieger haltet ihr in Rise of the Ronin das Schicksal Japans in euren Händen. Nachdem die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen des Landes aufgetaucht sind, versinkt dieses im Chaos. Unter anderem müsst ihr euch im Verlauf der Geschichte entscheiden, ob ihr wichtige Figuren etwa umbringt oder eher beschützen wollt.

Rayman Legends (3,99 €, 80 Prozent Rabatt)

In Rayman Legends steckt die Lichtung der Träume in Schwierigkeiten. Die Albträume haben sich vermehrt und ausgebreitet und dabei entstanden noch schrecklichere Monster als zuvor. Zum Glück konnte Murfy Rayman und Globox aufwecken, die nun dabei helfen sollen, diese Albträume zu bekämpfen.

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (9,99 €, 75 Prozent Rabatt)

Es ist zwar gerade erst Teil zwei erschienen, aber wenn ihr den noch nicht haben wollt, könnt ihr hier Kingdom Come: Deliverance günstig nachholen. Neben dem Basisspiel sind auch alle veröffentlichten DLCs mit am Start, die das Spielerlebnis noch einmal deutlich erweitern.

Wo Long: Fallen Dynasty (32,49 €, 35 Prozent Rabatt)

Im Fantasy-Spiel Wo Long wurde China von Chaos und Zerstörung überwältigt, die Dynastie droht zu zerbrechen. Ihr selbst kämpft hier gegen zahlreiche Dämonen, die die drei Königreiche heimsuchen. Um sie zu bezwingen, macht ihr von euren chinesischen Kampfkünsten Gebrauch und versucht, das Land zu schützen.