PlayStation 5 für alle! Sony sagt, dass die Lieferprobleme der Konsole gelöst sind

Es gibt sehr gute Neuigkeiten, denn Jim Ryan hat erklärt, dass die Lieferengpässe der PlayStaton 5 behoben wurden. Bald könnt ihr also einfach eine PS5 kaufen und euch keine großen Sorgen mehr um die Versorgung der Next-Gen-Konsole machen.

Nächstes Jahr soll es sich wirklich wieder beruhigen

Diese Information gab Ryan auf den PlayStation Partner Awards vor ein paar Tagen. Damit sei das Unternehmen jetzt in der Lage, "viele Kunden in -japan und Asien" mit der begehrten Konsole zu beliefern. Möglich sei das noch in "diesem Jahresgeschäft und bis ins Jahr 2023".

Generell sei das Angebot der PS5 überall in der Welt besser geworden. Es vollständig gelöst zu nennen, ist derzeit aber noch etwas zu früh. Trotzdem klingt Ryan ziemlich zuversichtlich und bedankt sich bei seinen Partnern für ihr Verständnis und lobt die gute Arbeit der Entwickler.

Bisher konnte die eigentlich viel gefragte PS5-Konsole durch die Lieferengpässe in Sachen Verkaufszahlen nicht mit der PS4 mithalten. Nächstes Jahr könnten sich die Verkäufe der PS5 so gut erholen, dass sie endlich die Zahlen der PS4 einholen.

Auch das angeblich überarbeitete Modell, das nächstes Jahr mit einem abnehmbaren Laufwerk auf den Markt kommen soll, könnte die Versorgung noch einmal verbessern.